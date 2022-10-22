. Близнецы займутся здоровьем, а Львы своей семьей: астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 октября
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Близнецы займутся здоровьем, а Львы своей семьей: астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 октября

Близнецы займутся здоровьем, а Львы своей семьей: астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 октября

Предстоящая неделя с 24 по 30 октября 2022 года для многих будет тревожной и беспокойной. После неполного солнечного затмения и перехода в коридор затмений начнутся трансформационные процессы, которые в большей или меньшей степени окажут влияние на представителей всех знаков зодиака. К чему надо готовиться каждому из них, рассказывает профессиональный астролог Ксения Шахова.

Овен


Эмоциональные и энергичные Овны больше других будут подвержены тем трансформационным процессам, в которые их будут вовлекать астрологические события. Не исключено, что отдельные представители этого знака попадут в неблагоприятные зоны повышенных рисков и опасностей. Им нужно быть предельно внимательными и взвешивать каждый свой шаг.

Телец


У Тельцов изменения будут происходить в сфере деловых и партнерских отношений. Вам нужно постараться руководствоваться разумом, а не эмоциями, держать себя в руках, быть избирательными в высказываниях. Конфликты могут разгораться легко и иметь затяжной характер, что неблагоприятно отразится на вашей профессиональной деятельности и материальном положении.

Близнецы


Внимание Близнецов на этой неделе будет приковано к состоянию собственного здоровья, которое требует немедленного вмешательства. Если вы своевременно обратитесь к врачу по беспокоящим вас проблемам, есть шанс отделаться легким испугом и обойтись без сложной операции. Поэтому оставьте на время все дела и займитесь здоровьем.

Рак


Солнечное затмение будет провоцировать Раков на выбор иного жизненного пути. Это может касаться как личной жизни, так и профессиональной сферы. Не стоит поддаваться этому соблазну — он может завести в тупик. Идите проверенным путем, постарайтесь укрепить свои позиции в тех аспектах жизни, которые вам близки и понятны.

Лев


События этой недели заставят Львов пересмотреть свое отношение к семье и близким людям. Вы ощутите потребность быть рядом с ними, помогать им, поддерживать в трудные периоды жизни. Окажется, что старое мудрое изречение о том, что дома и стены помогают, — это о вас. Именно там, рядом с близкими, вы сможете ощутить полную душевную гармонию.

Дева


Девам на этой неделе следует отказаться от решения юридических вопросов, оформления документов и принятия важных решений. Выберите для этого более благоприятное время. Во избежание ошибочных шагов лучше ограничить любые переговоры и тесные контакты с деловыми партнерами.

Весы


Весы на этой неделе смогут улучшить свое финансовое положение и открыть для себя новый источник дохода. Для этого вам необходимо отказаться от контактов с токсичными людьми, подверженными негативной осенней энергии, и больше времени проводить в обществе оптимистов. Будут также успешны любые творческие начинания.

Скорпион


Новолуние в знаке Скорпиона и удачное расположение Венеры в его личной карте будет располагать к любви и романтическим событиям. Свободные Скорпионы могут неожиданно влюбиться, связанные семейными узами — гармонизировать отношения в семье и стать духовно ближе со своей второй половинкой. Профессиональный аспект жизни отойдет у Скорпионов на второй план.

Стрелец


У активных Стрельцов солнечное затмение может вызвать сбой позитивной программы. Вам захочется отгородиться от людей и уйти от реальности происходящих событий. Постарайтесь настроить себя на позитивный лад, отдохнуть на природе, заняться духовными практиками. Не злоупотребляйте алкоголем — это приведет к обратному эффекту.

Козерог


Козерогам, настроенным на индивидуальное творчество, на этой неделе будет полезно перейти на коллективное сотрудничество. Хотя бы на время вам необходимо общество единомышленников, дружеское участие коллег в ваших проектах, советы и поддержка друзей. Это поможет выйти из депрессивного состояния и реализует вашу потребность в общественном признании.

Водолей


Водолей на этой неделе будет полностью погружен в работу, развитие новых проектов, важные переговоры и деловое сотрудничество с партнерами и единомышленниками. Все эти усилия не пройдут даром, скоро вы сможете с удовлетворением пользоваться результатами своего труда. Ваша жизнь постепенно выходит на новый уровень благосостояния и процветания.

Рыбы


У Рыб наступает активный период реализации своего творческого потенциала. Устав плыть по течению, они решают наверстать упущенное и с головой погружаются в новые творческие проекты. Удача будет сопутствовать им на этом пути, а жизнь подбросит новые возможности для реализации задуманного. Звезды советуют обратить внимание на сны, которые на этой неделе могут быть пророческими.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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