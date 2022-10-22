. Бурматов рассказал о российской климатической повестке

То, что природные катаклизмы вызваны деятельностью человека, сомнений уже не вызывает, говорят ученые. И призывают как можно скорее принять действенные меры, чтобы адаптироваться к уже неизбежным изменениям климата.

Какие меры предпринимают в России, рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что в нашей стране климатическая повестка не популистская, создано эффективное климатическое законодательство. Так, в 2021 году принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов».

«Мы создали все условия для сокращения объемов выбросов парниковых газов для исполнения Россией международных климатических соглашений, для снижения карбонового следа в продукции, учета выбросов предприятиями», — отметил парламентарий.

По его мнению, в этом вопросе Россия выглядит очень выигрышно на фоне европейских стран, где уже проводят расконсервацию угольных шахт. «При этом все призывы отказаться от этого «грязного» топлива забыты. Так что мы видим цену их климатической повестки», — подчеркнул Бурматов.

Также он добавил, что Россия запускает серьезные исследовательские проекты в Арктике по изучению мерзлоты, значение которых нельзя переоценить.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее