. Бывший командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсиях
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Бывший командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсиях

Бывший командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсияхЭкс-командир теробороны Энергодара отказался от участия в диверсиях против мирных жителей

Один из экс-командиров украинской теробороны Виталий Деменко отказался принимать участие в диверсиях против мирных жителей Энергодара. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает РИА Новости.

Деменко рассказал, что им и еще 34 бойцами руководил глава теробороны города Иван Романенко, который планировал устроить две диверсии. Люди уговаривали его это не делать, так как «город освободили без выстрелов, ходят дети, никаких проблем нет», однако Романенко был непреклонен.

Чтобы спасти мирное население, экс-командир теробороны решил передать данные на членов своей группы российским военным. В результате их задержали и изъяли у них оружие. «Я осознал, что спецоперация — это лучший вариант, и что войны и кровопролития не нужно», — прокомментировал Деменко свое решение.

Он добавил, что жители Украины не знают правды о происходящем, так как получают данные из недостоверных источников. При этом на самом деле украинская армия наносит удары по гражданским.

«Я слышу постоянно прилеты эти, взрывы... А куда? По городу? По человеку, который с собакой вышел погулять, или ребенок, рядом с которым прилетело, он испугался и четыре дня не ест», — резюмировал Деменко.

19 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли нанесли удар из HIMARS по зданию администрации Энергодара.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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