. Чем может грозить отдых с долгами ?
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Чем может грозить отдых с долгами ?

Чем может грозить отдых с долгами ?
Хочется отдохнуть, но у вас полно не погашенных кредитов. После того, как Владимир Путин ввел мобилизацию и военное положение в четырех регионах страны, граждане обеспокоились — смогут ли они путешествовать и передвигаться по миру с наличием кредитов? Обычно наличие у гражданина непогашенного банковского займа или кредитной карты не является препятствием для выезда за границу. Более того, многие страны при выдаче визы оговаривают долговые обязательства туриста перед отечественными банками обязательным условием. Их наличие — гарантия для страны, что путешественник не попытается заменить поездку эмиграцией. Кроме того, многие туристические агентства работают в тесном сотрудничестве с банками. При оформлении путевки на отдых клиент сразу может получить заем для ее оплаты. Так что если кредитное реноме в порядке, никаких проблем с выездом за рубеж, имея непогашенные займы, не будет. А вот если по кредиту есть просрочка или кредитная история небезупречна, то человека могут ожидать проблемы с выездом, которые будут сохраняться до момента полного погашения долга. Таким образом наличие одного или даже нескольких оформленных договоров займа никаким образом не накладывает ограничений на выезд из родной страны. При наличии кредитов можно уехать как на отдых, так и на постоянное проживание. Отметим, что в Европу выпускают даже если есть долг по кредиту. При возникновении же просрочек служба безопасности банка или коллекторы часто говорят заемщикам о том, что на них будет наложено ограничение на выезд из России.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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