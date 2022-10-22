. Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23 октября 2022 года, народные приметы
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Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23 октября 2022 года, народные приметы

Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23 октября 2022 года, народные приметы

Важно знать, что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, отмечаемый 23 октября 2022 года, чтобы не накликать на себя беду. Наши далекие предки подметили, что именно с этого времени световой день заметно сокращается, а ночь становится длиннее. Необходимость в искусственном освещении возрастала, потому крестьяне 23 октября уделяли много времени одному занятию: расщепляли поленья на лучину.

Что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель

В старину считалось плохой приметой жениться на Евлампия Зимоуказателя. День неблагоприятный для бракосочетания: союз окажется не крепким, а риск развода очень высок.

Для тех, кто суеверен, пытается трактовать знаки судьбы, лучше перестраховаться, прислушаться к предостережению и перенести свадьбу на любой другой день.


Заниматься покупками, а особенно приобретать одежду, 23 октября не стоит.

Обновки окажутся неудачными: если это бытовая техника, то она быстро выйдет из строя, одежда порвется или будет бракованной. Поэтому бессмысленно в этот день заниматься шопингом: радости и пользы он не принесет.

Нежелательно делать уборку и особенно подметать пол, чтобы не вымести свое здоровье и благополучие.

В современном мире запрет можно трактовать иначе: нельзя 23 октября пользоваться пылесосом, чтобы самому не стать причиной неприятностей в своей жизни.

Правильнее будет завершить уже начатые проекты и дела.

Приметы и поверья в праздник Евлампий Зимоуказатель


На Евлампия и Евлампию наблюдая за месяцем пытались предугадать изменения в погоде.

Если рога смотрят на север, то приближаются холода и зима окажется ранней, а снег упадет на сухую землю. Когда рога повернуты на юг, делали вывод, что осень будет сырая, но затяжная, а зима начнется не скоро.

Если 23 октября под ногами много грязи, то снег не будет идти до 4 ноября.

Осень окажется затяжной и теплой, а похолодает только через четыре недели, если в этот день нет мороза.

Скоро похолодает, если ветер дует с севера или востока.

Предвестником ранней зимы считается тот факт, что листья на иве начинают желтеть и осыпаться низу.

Молодежь в этот день прыгала через костры, поскольку люди верили, что именно так можно на долго сохранить свою красоту и здоровье. Огонь — символ возрождения, который очищает человека от негатива и помогает создать новую жизнь, продлевая молодость.


Если у кого-то были проблемы, то он пытался избавиться от них простым способом — сжигая старые вещи. Такой ритуал должен был спасти от болезней и неприятностей.

Рожденные в этот день считаются самоуверенными и решительными. Они смелые, упорные и трудолюбивые, что помогает достичь поставленных целей. Защитить от сглаза и порчи их могут украшения с топазом.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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