. Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Собаки, чтобы обрести успех

Вадим Карасев

Люди, которые были рождены в1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 или 2006 году в качестве животного-талисмана имеют Собаку. Чтобы обрести успех в делах, рабоет и любви, им стоит следовать простым советам, которые помогут добиться желаемого и обойти стороной проблемы.

Собаки часто переживают по мелочам, но специальные практики помогут им стать счастливее и очиститься от ненужных мыслей. В трудные жизненные периоды им нельзя давать волю своему воображению, чтобы не надумывать себе лишнего.

Правильная расстановка приоритетов

Собаки нередко делают досадную ошибку, уделяя развлечениям и любви слишком много времени. Первостепенной сферой для людей этого Восточного Знака всегда должна оставаться работа. Финансовые проблемы и могут сильно нарушить внутреннюю гармонию и привести к проблемам со сном, потере веры в себя. Успешные Собаки — самые желанные и самые счастливые. Они меньше всего переживают и лучше всего умеют фокусироваться на чем-то приятном, а это крайне важно.

Научиться обходить проблемы стороной

Люди-Собаки почему-то думают, что им нужно решать проблемы любой ценой, но это не так. Многие неурядицы можно просто обойти стороной, забыв про них как про неприятный сон. Например, речь может идти о ссорах с близкими людьми или второй половинкой, либо трудностях на работе. Да, плохие вещи случаются, но это не значит, что нужно фокусировать на них абсолютно всё свое внимание. Очень часто жизненные проблемы разрастаются и становятся опасными только из-за того, что мы сами настраиваемся на отрицательную волну. Сила мысли Собак очень велика, поэтому им нужно перестать давать волю воображению.

Верить в лучшее

Люди-Собаки довольно часто оказываются в ситуации, когда даже малейшие проблемы могут вывести их из состояния комфорта и заставить думать, что мир вокруг них рушится. Разумеется, далеко не все проблемы настолько плохи и опасны. Более того, людям этого Восточного Знака важно помнить одну простую истину — нет худа без добра. Даже в самом плохом происшествии или в самой неприятной проблеме всегда есть толика позитива. Нужно научиться находить ее, тогда жить станет проще.

Начать брать свое

Собаки часто принижают свои заслуги, из-за чего вознаграждение за приложенные усилия становится меньше, чем должно быть. Эти люди часто соглашаются на меньшее, поскольку просто не хотят ругаться, но жесткость тут просто необходима. Если Собаки не хотят, чтобы окружающие им сели на шею и начали ими пользоваться, необходимо пересмотреть свое отношение к труду. Если было потрачено много сил и времени, награда за труды должна быть соответствующей. Самоуважение для Собак — это фундамент рабочего и финансового успеха.

Перестать сжигать мосты

Рожденные в год Собаки по какой-то причине не любят общаться с людьми, с которыми их больше не связывает ничего общего. Это неправильно, ведь порой люди, с которыми мы общаемся, могут оказать нам весьма ощутимую помощь. Собаки часто этим пренебрегают, и делают это напрасно, ведь просить у кого-то поддержки в трудной ситуации — это абсолютно нормально. Нужно поддерживать хотя бы минимальное общение со старыми знакомыми.