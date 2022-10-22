. Чулпан Хаматова призналась, что жутко боялась в России

Актриса Чулпан Хаматова откровенно рассказала, почему сбежала за границу. В начале года артистка из-за сложной политической обстановки собрала детей и перебралась в Латвию. В одним из последних интервью она поделилась страхами, которые заставили ее прийти к этому непростому решению. 46-летняя артистка признается, что очень эмоционально отнеслась к событиям, происходящим в мире. «Я боялась дышать, выезжать в магазин и оставлять детей дома. Я боялась расставаться с ними на пять минут», — говорит Чулпан в интервью. Видимо, поэтому она решила обосноваться в Латвии. В Риге она устроилась работать в местный театр, однако гонорары оказались не такими впечатляющими, как в России. Несмотря на небольшую оплату, возвращаться на родину артистка не планирует. Женщина признается, что рада продолжать творческую деятельность. По ее мнению, в России она бы не смогла выступать перед публикой, как это было раньше.«Переезд выдернул меня из состояния апатии, депрессии. Я увидела, что могу еще быть актрисой. Потому что, когда все началось, я была готова работать курьером, водителем. Честно говоря, сразу поняла, что, может быть, буду читать стихи, выступать для русской аудитории. Но так, чтобы полноценно работать артисткой — у меня даже такой мечты не было», — говорит Хаматова латвийской прессе. После отъезда в Латвию Чулпан продолжает поливать родину грязью и строить из себя жертву. Справедливости ради стоит отметить, что большинство граждан нашей страны действительно считают звезду восьмисерийного сериала «Зулейха открывает глаза» предательницей. Многие ее коллеги не разделяют мнения актрисы, что очень расстраивает Хаматову. «Есть взрослые люди, которым я помогала в ущерб себе. Они сейчас пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть и с радостью это делают. Но я это я, я не буду другой. Я буду в своей парадигме, в своем видении», — откровенничала она в одном из своих интервью.