. Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
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Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник

Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Тиктокер Даня Милохин стал участником шоу «По хатам». Даня Милохин снимает просторную квартиру в столице. Сейчас вместе с ним проживает друг, блогер Некоглай. Звезды Интернета согласились продемонстрировать, в каких условиях проводят свои дни. Даня Милохин и Некоглай приняли участие в съемках YouTube-шоу «По хатам», в котором комик Гурам Амарян осматривает квартиры звезд. Ведущий не просто показывает интерьер, в котором живут известные персоны, но и дает оценку жилищным условиям. Так, например, комику не понравилось количество выставленной обуви в коридоре. «Как? Ты из квартиры тоже детдом сделал?» — возмутился Гурам. Прогуливаясь по квартире, ведущий оценил ее дизайн и простор. Единственное, что смутило Амаряна — бардак. «Гостиная Дани Милохина. Очень круто, красиво, но почему в таком дерьме? Брат, ты же знал, что придут люди», — негодовал он, собирая пустые стаканы.
Комик обнаружил разбросанные вещи на диване и грязную посуду в раковине. 20-летний Даня признался, что не готовит, поэтому предпочитает заказывать еду. Оказалось, блогер также ни разу не пользовался своей посудомоечной машиной. «Фу! Как она воняет! Она невероятно воняет. Без шуток, просто разберись. Так не должно пахнуть. Как жалко вы не видите операторов. Камеры сейчас должны поплыть вниз», — смеялся Амарян. Впрочем, больше всего ведущий был шокирован комнатой Некоглая, а в особенностью состоянием его постели. «По-моему, Даня приютил какого-то бомжа. Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Вы здесь всей комнатой жопу вытираете? Кровать — полное дерьмо. Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя, потому что все в говне будет. Как вы здесь спите?», — продолжал изумляться он. Некоглай, который наблюдал за экскурсией комика, признался, что кровать служит ему не только для сна. «Я кончал на это одеяло. Реально. Два раза», — хохотал блогер.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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