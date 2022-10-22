. День 22 октября в истории

День финансово‑экономической службы.

Памятный день Вооруженных сил РФ, установленный указом Президента РФ от 24 августа 2015 года.

Приказом Реввоенсовета Республики от 22 октября 1918 года впервые в истории отечественной армии и флота был организован Финансовый отдел.

Международный день людей, страдающих заиканием.

Проводится с 1998 года при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей.

Согласно проведенным исследованиям, заиканием страдают более 1% взрослого населения. Среди известных людей, которые победили эту болезнь, — премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, король Англии Георг VI, актрисы Мэрилин Монро и Джулия Робертс, актёры Брюс Уиллис, Жерар Депардье и Василий Лановой.

32 года назад (1990) городу Горькому было возвращено его историческое название — Нижний Новгород.

Город носил имя советского писателя с 1932 года. Решение о его переименовании было принято в ознаменование 40-летней литературной деятельности Максима Горького, уроженца Нижнего Новгорода. Интересно, что отношение самого писателя к переименованию доподлинно неизвестно. Одни исследователи его творчества утверждают, что он был недоволен этим, другие — что отнёсся спокойно.

Вопрос о возвращении городу исторического названия возник впервые ещё в 1950-х годах, когда Никита Хрущёв, прибывший в Горький, назвал встречавших его нижегородцами. Вновь к вопросу о переименовании возвратились в 1990 году. По итогам проведенного социологического опроса, более половины опрошенных горожан высказались за переименование.

22 октября 1990 года Указом Президиума Верховного Совета СССР г. Горькому было возвращено его историческое название Нижний Новгород.

47 лет назад (1975) спускаемый аппарат советской авто­матической межпланетной станции «Венера‑9» совершил мягкую посадку на поверхность Венеры.

Автоматическая межпланетная станция (АМС) была разработана и изготовлена Научно-производственным объединением им. С.А. Лавочкина рамках программы «Венера». Комплекс научной аппаратуры для станции был создан Институтом космических исследований Академии наук СССР. АМС состояла из орбитального и спускаемого аппарата. Её общая масса составляла 4936 килограмм.

8 июня 1975 года «Венера-9» была запущена с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К». Через 136 суток, 22 октября, спускаемый аппарат станции совершил мягкую посадку на поверхность Венеры, а через две минуты он передал первые в мире фотографии с поверхности другой планеты. Сама АМС стала первым искусственным спутником Венеры.

73 года назад (1949) было основано АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Свою историю КБ ведёт от Специализированного конструкторского бюро-5 по проектированию катеров дальнего действия.

Сегодня «Алмаз» - крупнейшая проектно-конструкторская организация судостроительной отрасли России, специализирующаяся на проектировании скоростных катеров, боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, десантных кораблей на воздушной подушке, кораблей противоминной обороны, кораблей и судов специального назначения, плавучих доков и др.

По проектам, разработанным специалистами «Алмаза», построено свыше 26 тысяч боевых катеров, кораблей и судов. На экспорт поставлено порядка 1000 кораблей, судов и катеров 45 различных проектов.

100 лет назад (1922) при Центральном аэрогидродинами­ческом институте было основано ОКБ Туполева (ныне компания «Туполев»).

За 100 лет в конструкторском бюро сначала под руководством его основателя Андрея Туполева, а затем его учеников было разработано свыше 300 проектов летательных аппаратов различных типов и назначения. За прошедшие годы более 19 тысяч самолётов марки «Ту» было поднято в небо. Это — скоростной бомбардировщик 1930-х годов АНТ-40, один из лучших фронтовых бомбардировщиков Великой Отечественной войны Ту-2, первый отечественный реактивный пассажирский самолет Ту-104, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 и др.

В настоящее время ПАО «Туполев» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

144 года назад (1878) в Москве был основан «Российский институт театрального искусства — ГИТИС»

В этот день известный дирижер и пианист Петр Шостаковский под патронажем Общества любителей музыкального и драматического искусства открыл частную «Музыкально-драматическую школу для приходящих». Позднее она была переименована в Музыкально-драматическое училище, и приравнена к консерваториям.

За 144 года знаменитая кузница талантов не раз реорганизовывалась и меняла своё название. Сегодня на 8 факультетах ГИТИСа ведется преподавание по всем театральным специальностям. Институт является крупнейшим театральным вузом Европы и одним из крупнейших в мире.

320 лет назад (1702) русские войска взяли шведскую крепость Нотебург.

Крепость на Ореховом острове в истоке Невы была основана новгородским князем Юрием Даниловичем в 1323 году как форпост на границе со Швецией. На протяжении трех веков она не раз выдерживала ожесточенные штурмы, но в 1612 году после долгой осады крепость пала и в течение 90 лет находилась под властью Швеции. Тогда она и получила название Нотебург (Ореховый город).

В ходе Северной войны 1700-1721 годов для Петра I, решившего овладеть Невой, взятие крепости Нотебург было первоочередной задачей. Поскольку она находилась на острове, для её захвата был необходим флот. В Архангельске были построены 13 кораблей.

8 октября 1702 года под личным руководством Петра I началась осада Нотебурга. После 10-дневного артиллерийского обстрела крепостных укреплений солдаты Преображенского и Семёновского полков, а также добровольцы из других полков переправились на остров и начали штурм. 22 октября после многочасового боя шведский гарнизон сдался. На следующий день русские корабли вошли в Неву. Взятие Нотебурга стало первой крупной победой России в Северной войне.

В знак того, что эта крепость является ключом к Балтийскому морю Пётр I переименовал её в Шлиссельбург.

84 года назад (1938) американский изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию.

На стеклянном листе изобретатель чернилами написал дату и место эксперимента. Потом наэлектризовал покрытую серой металлическую пластинку, потерев её хлопчатобумажной тряпочкой, и, подставив пластину под стеклянный лист, включил яркую лампу. Под действием света заряд стекал с тех участков пластинки, которые были не покрыты буквами. Потом Карлсон, посыпав пластину порошком из спор плауна, прижал к ней навощённую бумагу. Так получилась первая ксерокопия.

139 лет назад (1883) в Нью-Йорке оперой Шарля Гуно «Фауст» открылась Метрополитен-Опера.

Её создали разбогатевшие промышленники, которые были обижены на то, что «хорошие семьи», не желая иметь дело с нуворишами, не дают им абонировать ложи в Академии музыки, считавшейся в то время главным оперным театром Нью-Йорка.

Первоначально театр размешался на Бродвее между 39-й и 40-й улицами, а в сентябре 1966 года состоялось открытие нового здания в Линкольн-центре.

Театральный сезон Метрополитен-Опера длится с сентября по апрель, в течение которого театр показывает свыше 200 оперных спектаклей.

225 лет назад (1797) совершен первый в мировой истории прыжок с парашютом с летательного аппарата.

Французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен прыгнул из корзины воздушного шара, зависшего над парком Монсо в Париже на высоте 2230 футов (678 метров).