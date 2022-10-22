. Директор Бориса Моисеева послал его брата куда подальше
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Директор Бориса Моисеева послал его брата куда подальше

Директор Бориса Моисеева послал его брата куда подальше
Брат певца Бориса Моисеева вывалил кучу обвинений в адрес его директора. Со дня смерти артиста прошло менее месяца. По поводу этой трагедии ходит много слухов. Брат певца Маркс Толкач считает, что директор Сергей Горох приложил руку к кончине Моисеева. Горох не стал молчать и дал жесткий ответ на эти обвинения. Толкач предполагает, якобы Сергею Гороху была выгодна смерть Бориса Моисеева, ведь в этом случае он мог претендовать на недвижимость исполнителя. Горох крайне удивлен подобными заявлениями и в случае чего намерен обращаться в соответствующие органы из-за клеветы в свой адрес. «Я на это никак не реагирую. Это бред, я не буду вступать с Марксом в перепалку. Для этого есть компетентные органы, суд. Вот через суд и компетентные органы я готов с ним общаться. Больше никак! Если говорить об обвинениях Маркса, то пусть он все решает через суд. Я с ним общаться не буду. Если он утверждает, что спустя 12 лет узнал, что у Бори было три инсульта, о чем тут можно говорить вообще?! Я в шоке от этих слов», — посетовал Сергей Горох Prozvezd.
Также директор предположил, что Маркс Толкач лжет в силу своей недалекости. «Может быть, это возраст или голова. Это его проблемы. Я их даже комментировать не буду», — отметил Горох. К слову, за Сергея Гороха в свое время заступалась певица Азиза, которая переживала за Моисеева, перенесшего несколько инсультов. «Горох — единственный человек, который остался рядом с Борей, когда с ним случилась беда. К сожалению, у нас, когда артисты выходят из строя в силу своей болезни или умирают, на помощь никто не спешит. Раньше Кобзон был, всем помогал. А сейчас только Пугачева осталась. Когда умер Шаинский, именно она ему поставила памятник за свой счет. А все остальные только говорили! Так и с Борей. Алла Борисовна помогала ему финансово, находила врачей. И Горох был рядом с ним все эти годы. Он, когда у Бори случился инсульт, днями и ночами сидел возле него, судно выносил. Именно Горох, а не брат, который в Канаде и с которым Моисеев даже не общался», — рассказывала артистка.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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