. Допинговый скандал с Камилой Валиевой засекретили

Фигуристку Камилу Валиеву обвинили в употреблении запрещенных веществ. Неожиданное объявление, касающееся дела Камилы Валиевой, сделало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Поклонники и эксперты фигурного катания с нетерпением ждали, когда завершится расследование в отношении 16-летней спортсменки и будет объявлено решение – принимала ли она запрещенное вещество или нет, однако всех неравнодушных постигло разочарование. В организации заявили, что не собираются обнародовать ни даты слушаний, где будет обсуждаться данный вопрос, ни озвучивать принятый вердикт.«В целях защиты интересов спортсменки, фигуристки-члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными… РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», — гласит сообщение. Напомним, скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр Пекине. После завершения командных соревнований, где российские фигуристы завоевали «золото», были обнародованы результаты допинг-пробы юной спортсменки, взятой еще в декабре 2021 года. Анализы оказались положительными – у Камилы в крови нашли запрещенный триметазидин. От дальнейших состязаний Валиеву в итоге не отстранили, но в отношении случившегося начали расследование, отложив вручение наград за командный турнир. Фигуристка тяжело переживала шумиху, и многие думали, что скандал поставит крест на ее карьере, но в настоящее время спортсменка активно готовится к первому этапу «Гран-при России» и собирается выступить с короткой программой 22 октября, а с произвольной – 23-го.