. Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о возможном выдвижении в премьеры

Вадим Карасев

Борис Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о его возможном выдвижении в премьеры

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на пост главы британского правительства. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что самолет с экс-премьером, находившимся на отдыхе в Доминиканской Республике, приземлился в лондонском аэропорту Гатвик.

Как заявил корреспондент телеканала, Джонсон вернулся в Британию в эконом-классе вместе со своей женой и детьми. Он также добавил, что политик и его семья сели в самолет раньше всех, что вызвало неоднозначную реакцию среди остальных пассажиров рейса, часть из которых освистала бывшего главу британского правительства.

Ранее о готовности Джонсона вернуться из отпуска, чтобы побороться за возвращение на пост премьера после отставки Лиз Трасс, сообщало издание The Telegraph. Кроме того, что политический обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд утверждал, что политик считает подобный шаг «вопросом национальных интересов».