Екатерина Мухина дала интервью о унизительном поведении Гурченко, финансовых трудностях и личной жизни
Бывший главный редактор Elle и стилист Екатерина Мухина стала героиней подкаста "Антиглянца" и рассказала об отмене русских модниц, работе с Людмилой Гурченко и Светланой Лободой. Публикуем самые яркие цитаты.
О финансовых проблемахФинансово тяжело, не потому что я больше не главный редактор, а потому что вообще больше работы нет. Мне надо кормить младшего ребенка, а старшая дочь учится в Шотландии, за ее учебу надо платить. У меня стресс на эту тему: как свести дебет с кредитом. Если бы у меня был пассивный доход (я бы сдавала квартиру, удачно бы вышла замуж или, наоборот, удачно бы развелась пару лет назад), то я бы вообще ничем не занималась, занималась бы детьми. О личной жизниЯ три с половиной года single, и по-прежнему бывший муж маячит на горизонте. Девочки, надо ехать на Алтай. Там одни парни. Я только в феврале подумала: "Все, пора ехать на показы, социализироваться, сколько можно быть одной". Бах, новая повестка. Возвращаюсь домой, понимаю, что придется строить личную жизнь в Москве, а тут, бах, все мужчины уехали. О том, как относятся к русским модницам за границей и зовут ли на показыКакие-то бренды игнорировали запросы (я отправляла письма от Кати Мухиной, а не от журнала Elle), кто-то сделал вид, что запроса не было, кто-то написал классическую фразу: "Извините, сейчас у нас очень ограничено количество мест на показы, мы в этот раз не сможем вас позвать". А кто-то, как и прежде, посадил в первый ряд. Несмотря на трагическую повестку сегодняшнего дня, если отмотать назад, я сначала рожала, потом два сезона была пандемия, потом два сезона я была на костылях (Катя сломала ногу и 8 месяцев не могла ходить — Прим. ред.), а в феврале я не полетела, потому что увидев утреннюю повестку, я все отменила. Некоторые общаются с тобой как с брендом и держат тебя на расстоянии, но есть немногие, которые остаются людьми.
Конечно, есть. Надо идти путем Дениса Катаева. Отрабатывать антироссийскую повестку. Просто быть красивой и модной недостаточно. Если ты хочешь танцевать в театре с большим именем, надо высказывать свою позицию, и возможно, у тебя будет шанс. Повестка с каждым днем все хуже и хуже.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией