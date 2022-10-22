. Екатерина Мухина дала интервью о унизительном поведении Гурченко, финансовых трудностях и личной жизни

Вадим Карасев

Бывший главный редактор Elle и стилист Екатерина Мухина стала героиней подкаста "Антиглянца" и рассказала об отмене русских модниц, работе с Людмилой Гурченко и Светланой Лободой. Публикуем самые яркие цитаты.

О финансовых проблемахФинансово тяжело, не потому что я больше не главный редактор, а потому что вообще больше работы нет. Мне надо кормить младшего ребенка, а старшая дочь учится в Шотландии, за ее учебу надо платить. У меня стресс на эту тему: как свести дебет с кредитом. Если бы у меня был пассивный доход (я бы сдавала квартиру, удачно бы вышла замуж или, наоборот, удачно бы развелась пару лет назад), то я бы вообще ничем не занималась, занималась бы детьми. О личной жизниЯ три с половиной года single, и по-прежнему бывший муж маячит на горизонте. Девочки, надо ехать на Алтай. Там одни парни. Я только в феврале подумала: "Все, пора ехать на показы, социализироваться, сколько можно быть одной". Бах, новая повестка. Возвращаюсь домой, понимаю, что придется строить личную жизнь в Москве, а тут, бах, все мужчины уехали. О том, как относятся к русским модницам за границей и зовут ли на показыКакие-то бренды игнорировали запросы (я отправляла письма от Кати Мухиной, а не от журнала Elle), кто-то сделал вид, что запроса не было, кто-то написал классическую фразу: "Извините, сейчас у нас очень ограничено количество мест на показы, мы в этот раз не сможем вас позвать". А кто-то, как и прежде, посадил в первый ряд. Несмотря на трагическую повестку сегодняшнего дня, если отмотать назад, я сначала рожала, потом два сезона была пандемия, потом два сезона я была на костылях (Катя сломала ногу и 8 месяцев не могла ходить — Прим. ред.), а в феврале я не полетела, потому что увидев утреннюю повестку, я все отменила. Некоторые общаются с тобой как с брендом и держат тебя на расстоянии, но есть немногие, которые остаются людьми.





О Бруклине Бекхэме и его жене Николе ПельтцМой близкий друг — их агент. Первое, что я у него спросила, когда узнала: "Можно я посоветую им хорошего стилиста? На это же просто невозможно смотреть. Она такая красавица, и он классный парень, но этот тот самый случай, когда деньги не решают все". Мне его жаль. Это сложно, когда тебя троллят, и происходит буллинг в соцсетях. Видно, что у Бруклина и Николы абсолютно нет уверенности в себе. Когда ты в такой позиции, это чувствует весь мир и начинает тебя еще больше троллить. Им предстоит долгий путь с этим разобраться. О том, с кем из звезд было трудно работатьСо Скарлетт Йоханссон было очень сложно. Хотя она оказалась пацанкой, юморной, смешной, невысокого роста, но коммуникация у нас тяжело шла. Вспомнила еще съемку с Гурченко. Она меня всю съемку унижала так... Она в принципе не скрывала, что не любила женщин. Она мне говорила: "Эй, ты, где ты, девочка с брошками?". Когда я в работе, то готова стерпеть все. Мне нужен результат, поэтому молчу и улыбаюсь. О тех клиентах, которым бренды принципиально не давали нарядыСо Светой Лободой у нас была такая ситуация. Мне дают кредит доверия, и в 90% случаев идут навстречу. Но такие бренды, как Chanel, Dior и Prada должны все согласовывать с французским или итальянским офисом. Они изучают профайл звезды, смотрят, не было ли скандалов, это долгий процесс. О том, если ли шанс у российского инфлюенсера стать популярной за границей

Конечно, есть. Надо идти путем Дениса Катаева. Отрабатывать антироссийскую повестку. Просто быть красивой и модной недостаточно. Если ты хочешь танцевать в театре с большим именем, надо высказывать свою позицию, и возможно, у тебя будет шанс. Повестка с каждым днем все хуже и хуже.





О том, как изменилось отношение в обществе после ухода с поста главреда ElleВ 90% ничего не изменилось. Парочка иностранных друзей отвалились. Но это для меня не в новинку. Когда я ушла с поста директора моды Vogue, коллеги из Нью-Йорка просто забыли, как меня зовут, хотя до этого поздравляли с днем рождения, Новым годом и Рождеством. В основном люди уважают, помнят, готовы сотрудничать. Я не почувствовала себя ущербной или изгоем. О глянцеЯ согласна, что сильного глянца, который был 20 лет назад, нет. Появились подкасты, инстаграм*, телеграм. Все, что раньше было в глянце, разделилось на миллион платформ, соцсетей и инфлюенсоеров. Нет одного мостика между брендом и клиентом. Но сам глянец может дальше существовать как coffee table book — красивый альбом большого формата на хорошей бумаге.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Елизавета Константинова