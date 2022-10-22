. Федор Бондарчук обладает жутким характером, заявила его сестре

Сестра Федора Бондарчука рассказала о своем брате. Наталья Бондарчук рассказала об истинных отношениях с братом. Наталья Бондарчук - родная сестра Федора по отцу, мамы у них были разные. Несмотря на это, знаменитые родственники по сей день поддерживают связь, часто общаются.«Но характер у него очень тяжелый, как и у меня. Понимаете, это гремучая смесь - в нас есть и болгары, и турки, и сербы - семь кровей, которые замешаны», - призналась Бондарчук в шоу «Секрет на миллион». Федор счастлив в браке с Паулиной Андреевой, актриса подарила режиссеру сына Ивана. У Бондарчука также есть дети от первого брака со Светланой. Сын занимается актерской карьерой, а дочь тяжело больна с рождения.