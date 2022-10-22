. Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Вадим Карасев

В конце октября нас с вами ждет бурная и крайне сложная неделя. Астрологи рассказали, как сохранить успех и мотивацию. Помните, что в силах каждого сделать этот период лучше и спокойнее, сохранив деньги и авторитет, несмотря на трудности.

А трудности эти будут сопряжены с затмением Солнца во вторник, а также проблемами с Меркурием — его переходов в Знак Скорпиона и последующим начало ретроградного движения с воскресенья. Это хорошо, ведь основная доля негативной энергии придется на выходные, поэтому важно закончить все самые важные финансовые и рабочие дела до их начала. Главная задача для нас всех сейчас — бороться с барьерами в сознании, блокирующими энергетику.

Овен

Овнов ожидает крайне сложная неделя. Главное предостережение астрологов — в начале эти люди могут пострадать от общения с негативными личностями, что станет причиной потери уверенности и оптимизма. Не стоит тратить столь удачный период на контакты с теми, кто пророчит неудачу и проблемы в материальной сфере. Покупки оправдают себя, но только те, что являются вынужденными. Совершать их лучше в понедельник, среду и четверг. Для избавления от возможных проблем с деньгами нужно следовать правилам фэн-шуй, а также все идеи держать при себе.

Телец

В период такого энергетического хаоса и резкой перестройки астрологи советуют Тельцам отнестись к новым предложениям, связанным с карьерой и бизнесом, скептически. Критический взгляд на вещи поможет детально разобраться в ситуации, отметить малейшие несоответствия и снизить риск быть обманутыми. Не рекомендуется выбирать эту неделю для работы, требующей повышенного творческого мастерства. Также нужно больше отдыхать, помня о восьми правилах здорового сна. Сейчас важно потратить деньги с пользой, либо не тратить их вовсе.

Близнецы

Первая половина недели будет более благоприятной для приобретений, вложений и инвестиций. Для смены курса и внезапной перестановки планов она точно не подойдет. Из-за затмения и начала коридора затмений Близнецы могут стать более импульсивными. Перед тем как принимать важно решение, нужно будет сделать все возможное для того, чтобы взять свои мысли и свою жизнь под контроль. Можно воспользоваться для этого четырьмя действенными установками. Не стоит пытаться угодить всем вокруг — партнерам, начальству, клиентам. Важно оставаться собой.

Рак

В любой сложной ситуации Раки могут смело претендовать на то, что заслужено ими по праву. Это время, когда отсутствие борьбы за место под солнцем может принести Ракам много проблем. Бездействие и лишние уступки — это путь в никуда. Наиболее благоприятные дни недели — понедельник и четверг. В это время Близнецам представится реальный шанс повысить свои доходы и правильно вложить средства. В остальные дни нужно быть осмотрительными и не высовывать носа. Можно попробовать найти новые увлечения, но главное не рисковать.

Лев

Львов ждет очень сложная неделя во всех финансовых направлениях. Следует быть аккуратнее с расходами. Чем больше Львы будут концентрироваться на проблемах и переживаниях, тем быстрее от них уйдет успех. По этой причине эксперты все же советуют вспомнить о приятных вещах. Критичный взгляд на сами себя полезен, но лучше не закапываться в самоанализ, чтобы не провоцировать появление мыслей, блокирующих энергетику. Астрологи настоятельно не советуют злоупотреблять положением на работе и в бизнесе. Нежелательны крупные покупки и новые проекты.

Дева

Девам, которые устали от бесконечных финансовых проблем и долгов, стоит попробовать следовать семи правилам, которые призваны избавить от бедности в любом его проявлении. На неделе с 24 по 30 октября рекомендовано осторожнее распоряжаться деньгами, причем как своими, так и чужими. От проявленной сейчас осторожности в обращении с деньгами будет зависеть будущий успех. Добиться желаемого поможет хорошая мотивация, помноженная на уверенность в себе. Нужно опасаться спонтанных покупок и дачи денег взаймы. Скорее всего, они к Девам не вернутся.

Весы

У Весов неделя будет очень и очень сложной. Самые опасные дни — вторник, суббота и воскресенье. Если в эти дни нужно будет много работать и принимать решения, касаемые карьеры и денег, то астрологи советуют начинать эти дни с утренних ритуалов на везение и успех. Влияние Венеры сейчас очень негативное, поэтому проявлять инициативу в финансовой и деловой сфере пока не стоит. Весам стоит сделать ставку на стабильность. Денежные авантюры могу оставить этих людей без средств на существование.

Скорпион

Скорпионы, которые очень хотят повысить свои доходы, смогут на этой неделе найти способ этого добиться, но действовать пока нельзя. Нужно дождаться начала нового месяца. Избавиться от бедности можно также при помощи трех способов повышения доходов, о которых мы рассказывали ранее. Возможно что Скорпионов в эти семь дней ждет поворотный момент в денежной сфере. Слишком явная инициативность будет вредить, однако, Скорпионы могут и не напрямую влиять на развитие событий в свою пользу. Можно попробовать сделать это посредством легких манипуляций и хитрости.

Стрелец

В интересах Стрельцов проявлять сейчас свои самые сильные стороны. Нежелательны любые крупные приобретения, расточительство, а также необдуманная конкуренция. Важно идти вперед и не спешить. Чтобы побороть свои страхи и возросшую из-за слабой Венеры неуверенность, можно воспользоваться дыхательными техниками. Астрологи советуют людям данного Знака переключить внимание со своих личных потребностей на выполнение рабочих обязанностей. Это поможет отказаться от лишних расходов, сохранить сбережения и нервы.

Козерог

Неделя не располагает к крупным покупкам, расходам и шопингу. Потраченные деньги могут пробить дыру в бюджете Козерогов. Разумно будет помнить о денежных приметах на каждый день недели. Они помогут не потерпеть фиаско в сфере финансов и работы. На этой неделе лучше не полагаться на свою интуицию в моменты принятия решений. Желательно придерживаться традиционного подхода к работе и прислушиваться к личному опыту и ощущениям. Не исключено, что проблемы, связанные с Меркурием спровоцируют странные, но приятные ситуации — например, Козерогов могут выручить их враги.

Водолей

Расслабляться на этой неделе нельзя: астрологические события усилят соперничество и денежные убытки из-за доверчивости или невнимательности. Чтобы обезопасить себя от проблем в бизнесе и на работе, Водолеям стоит защититься от завистников и недоброжелателей при помощи пяти проверенных способов. Астрологи рекомендуют заняться поисками новой работы. Необходимо учесть все мелочи — условия труда, объем работы, поле для креатива и свободы, коллектив и, конечно же, обговорить условия оплаты труда с потенциальным начальством.

Рыбы

Рыбам которые заняты в интеллектуальной и креативной сфере, важно избавиться от вредных привычек, которые ухудшают память и снижают интеллект. Тем, кто работает водителем, стоит лучше высыпаться. Рыбам, которые много общаются по работе, нужно быть чуть более уступчивыми. Также полезно будет людям этого Знака отложить некоторую сумму на будущее, причем лучше всего сделать это в начале недели. Нужно избегать расточительства. Не исключено, что неделя покажется недостаточно продуктивной, но организованность и осторожность не подведут в критической ситуации.