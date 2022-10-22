Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с окружающими
Тамара Глоба рассказала, что 23 октября 2022 года будет особенно благоприятным для тех, кто занимается творческой работой. На некоторые вещи люди начнут смотреть совершенно другими глазами, что станет первым шагом к переменам в жизни. Весьма вероятны удачные совпадения, а также выгодные деловые предложения. День подходит для активного общения. Кто-то даже найдет свою вторую половинку.
Сдерживайте обещания или вовсе не давайте их
Овен (21 марта — 19 апреля)
В этот день у Овнов настроение оставляет желать лучшего. Достижения и удачные совпадения они будут не в силах определить, а в некоторых планах и вовсе разочаруются. Из-за недопонимания вероятны конфликты с окружающими. Если Овны что-то пообещали, то рекомендуется исполнить, иначе вообще никому не подавать надежду. Менять сейчас в жизни ничего не стоит. Спешка ни к чему хорошему не приведет.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Тельцы полны амбиций и стремятся достигнуть своих целей. Однако они не всегда выбирают при этом правильный путь. Кто-то из окружающих может ввести в обман, попутать планы и поделиться непроверенной информацией. Поэтому важно быть осторожным. Не рекомендуется рассказывать кому-то о своих секретах. Если быть осторожным, то можно избежать неприятностей и проблем. В этот день на удачу полагаться не стоит. Все в руках самих Тельцов.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Поставленных целей будет не столь легко достигнуть, даже если прилагать максимум усилий. В этот день могут происходить неожиданные события, из-за которых придется менять свои планы. А в семье могут произойти конфликты. Однако благодаря терпению можно будет их избежать. Близнецам рекомендуется сдерживать себя, особенно с молодым поколением в семье.
Рак (22 июня — 22 июля)
В этот день Ракам разрешено экспериментировать и пробовать новые способы решения проблем и задач. Только решительность поможет достигнуть успеха. С окружающими будет полное взаимопонимание, поэтому никаких ссор произойти не должно. Многие начнут испытывать уважение к Ракам, потому что они без труда противостоят даже самым сильным конкурентам.
Не привлекайте к себе лишнее внимание
Лев (23 июля — 22 августа)
Львам следует в этот день не привлекать к себе внимания и стараться держаться в тени. И чем меньше окружающие говорят о представителях этого знака зодиака сейчас, тем лучше для них самих. Ведь это повод для того, чтобы подготовиться и приятно удивить в будущем. С родными людьми могут быть некоторые недопонимания. Сейчас не рекомендуется обсуждать важные вопросы. Лучше их пока отложить.
Дева (23 августа — 22 сентября)
В этот день удача будет на стороне Дев. Ловушки, которые расставили вокруг них завистники, будут быстро обезврежены, а серьезные ошибки не допущены. Благодаря обаянию Девы смогут превратить своих недавних конкурентов в единомышленников. Но при этом есть вероятность конфликтов с окружающими. Также день подходит для новых знакомств.
Весы (23 сентября — 22 октября)
В этот день настроение у Весов будет не слишком хорошим. Они будут часто критиковать всех вокруг себя. Со старшим поколением в семье могут возникнуть недопонимания. А с любимым человеком и вовсе произойдет ссора. Для того чтобы этого избежать, важно сохранять спокойствие, держать себя в руках и не проявлять ревность.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
День обещает пройти весьма мирно и спокойно. Могут возникнуть мелкие трудности, которые Скорпионы без труда решат. Также есть вероятность выгодного делового предложения от друзей. И это сотрудничество окажется весьма плодотворным. Также в этот день рекомендуется заняться творчеством. Можно заняться и активным отдыхом. Он пойдет на пользу.
Необходимо сохранять самообладание
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
День ожидается весьма занятым, причем потребуется немало сил и энергии, чтобы решить насущные задачи. Вероятно, даже придется отказаться от светских мероприятий и походов на вечеринки с друзьями. Однако это совершенно не огорчит Стрельцов. Рекомендуется держать себя в руках и сохранять спокойствие. Это поможет отстоять свою точку зрения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День отлично подходит для того, чтобы раз и навсегда отказаться от вредных привычек и тем самым сделать свою жизнь более качественной. Появятся новые дела, которые будут не по душе. Однако Козероги все равно смогут добиться результатов. Также не стоит переоценивать свои силы. Можно попасть в неловкую ситуацию.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Рекомендуется в этот день исправить все ошибки, которые были допущены ранее, проанализировать свои поступки и попросить прощения у тех, кого ранее Водолеи обижали. Несмотря на то, что это не слишком приятное занятие, далее будет облегчение. Также у Водолеев расширится круг общения. Вероятно, они найдут для себя новое интересное дело. Также вероятны большие финансовые поступления.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Для того чтобы решить все насущные проблемы, придется приложить немало усилий. Найдутся люди, которые напомнят о долгах. Некоторые Рыбы сделают выводы для себя и поймут, что делали ранее неправильно. Это поможет в будущем избежать проблем.