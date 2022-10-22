. Инсайдер обещает новые детали по Star Wars Jedi Survivor в декабре
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Инсайдер обещает новые детали по Star Wars Jedi Survivor в декабре

Инсайдер обещает новые детали по Star Wars Jedi Survivor в декабре


В этом году, в конце мая, издательство Electronic Arts анонсировало Star Wars Jedi Survivor. Игра является прямым продолжением ставшей хитом игры Star Wars Jedi: Fallen Order. После анонса о проект не было практически никакой информации от официальных источников, но инсайдеры активно делятся деталями об игре.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб, который сообщал точную информацию про Star Wars Jedi Survivor задолго до анонса игры, в своих социальных сетях поделился некоторыми новыми деталями, попавшими к нему. По его информации, новыми данными об игре разработчики из Respawn планируют поделиться в декабре этого года. Не исключено, что игра попадет на The Game Awards — шоу пройдет 8 декабря.

Напомним, релиз Star Wars Jedi Survivor запланирован только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Инсайдер отмечает, что выпустить игру все еще планируют в марте 2023 года, хотя разработчики пока официально это не подтверждали.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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