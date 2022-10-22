. Инсайдер: The Sims 5 начинают массово тестировать уже в октябре

Вадим Карасев





На этой неделе Electronic Arts объявили, что работают над Project Rene — игрой, которая представляет собой новую часть The Sims. Несмотря на то, что разработчики не назвала предполагаемую дату релиза проекта, похоже, что он уже на продвинутой стадии разработки. Известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщил, что получил сообщения от нескольких людей о скором начале тестирования The Sims 5.

Инсайдер Том Хендерсон опубликовал письмо, в котором говорится о начале тестирования Project Rene уже 25 октября. В этом же письме отмечается, что каждый из получивших приглашение сможет привести до 3 друзей. Посвящен, в первую очередь, игровой тест будет режиму «Мастерская»:

Этот игровой тест будет посвящен, в первую очередь, нашему новому инструменту настройки объектов, который в настоящее время называется «Мастерская». Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь вам настроить объекты для украшения квартиры.

Стоит сказать, что в анонсе тестирования не говорится об ответственности за публикацию данных с тестирования. Соответственно, можно уже на следующей неделе ожидать много новых материалов по Project Rene.

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