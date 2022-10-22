. Иосиф Оганесян сбежал в Питер, чтобы «проветриться», устав от склок в семье
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Иосиф Оганесян сбежал в Питер, чтобы «проветриться», устав от склок в семье

Иосиф Оганесян сбежал в Питер, чтобы «проветриться», устав от склок в семье
У Иосифа Оганесяна в данный момент очень непростые отношения с супругой. Видимо, поэтому он решил сбежать от неё в Санкт-Петербург? Кажется, Иосиф Оганесян не смог выдержать суровых будней в самом сердце Москвы. Видимо, мужчина настолько сильно от всего этого устал, что решил отправиться в Санкт-Петербург, дабы наконец привести мысли в порядок.

Учитывая тот факт, что у отца Иосифа Мартыновича не все так гладко со здоровьем, его младший сын делает всё возможное, чтобы не вмешивать родителя в семейные склоки. В данный момент у них с Сашей Черно очень непростые отношения.

А может Оганесяну просто надоело быть примерным отцом Стефана? Вот он и решил взять небольшой перерыв, чтобы временно забыть о повседневных заботах. Но почему Йося в таком случае не заехал к родителям и как именно решил развеяться?

Кажется, даже подкаблучник Оганесян не смог выдержать постоянных загулов жены, вот и сбежал к друзьям вместо того, чтобы отправиться к психологу. Правильно ли он поступил и что теперь будет делать Александра?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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