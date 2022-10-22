. Итоги смертельного ДТП с Ксенией Собчак

Ровно год назад Ксения Собчак стала участницей дорожного ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Mercedes S500, в котором она ехала на пассажирском сидении, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. Девушка, сидевшая во встречном авто, погибла на месте, другие участники аварии получили серьезные травмы. Лишь Ксения отделалась легким испугом.

Трагедия случилась в Сочи, на 28 км между Адлером и Красной поляной, когда ведущая ехала в аэропорт, чтобы вернуться в Москву после съемок. На месте ДТП остался директор звезды, сама же она уехала на такси, чтобы не опоздать на самолет. Помощь пострадавшим женщина не оказывала.

Несмотря на это, Ксения испытала огромный стресс. В честь годовщины этой траурной даты ведущая выложила пост в своем Телеграмм-канале:

«Год со дня аварии в Сочи. Спасибо, что осталась жива, - с горечью отмечает Собчак. - Огромное горе, что ушла Екатерина. Дай Бог, чтобы у всех нас — тех, кто тогда пережил эту аварию, — больше такого испытания в жизни не выпало».





В тот роковой вечер за рулем Мерседеса находился водитель – Олег Цой. На днях 41-летнему мужчине в Адлерском районном суде вынесли окончательный приговор. На финальном заседании было оглашено наказание: 2 года лишения свободы в колонии-поселение и запрет на управление любыми транспортными средствами в течение 3 лет.

Олег Цой свою вину признал разу. Мужчина был готов возместить материальный ущерб, так как другие участники ДТП получили серьезные травмы. Но Ксения Собчак, со своей стороны, также оказала потерпевшим материальную поддержку. К слову, пока решение суда теледива не прокомментировала.