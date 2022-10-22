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Ивана Урганта требуют лишить всего

Ивана Урганта требуют лишить всего
Депутат заявил, что ведущего и актера Ивана Урганта нужно запретить. Сейчас отечественные знаменитости разделились на два лагеря. Одна часть артистов поддержала родную страну в сложное время, а другая — раскритиковала и сбежала за границу. Нашлись и такие, кто предпочел отмолчаться. В их числе оказался Иван Ургант. По мнению Романа Худякова, телеведущему стоит откровенно высказаться и пояснить скандальную историю с публикацией роликов о российских солдатах.
Экс-депутат предложил не платить артисту и не заказывать его выступления, пока он не объяснится с людьми. «Скотство, конечно! Никаких денег и телепередач Урганту, пока не извинится перед российским народом. Пусть Ургант откроет рот и внятно скажет правду! Если был ролик — то вон из профессии», — написал Роман в соцсети. Худяков отметил, что отходчивые россияне простили бы шоумена, а вот его молчание многих выводит из себя. «Мы ждем, Иван! Объяснения будут? Тебе тяжело открыть хавальник, который не закрывался до февраля 2022 года, и сказать то, что от тебя ждут и журналисты, и простые люди? Пока не объяснится — никаких денег Урганту», — заявил экс-депутат.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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