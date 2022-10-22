"Я женат на монстре": Гоген Солнцев устроил разнос супруге и ее матери, с которой он развелся
41-летний скандальный блогер Гоген Солнцев недавно сделал пластическую операцию по подтяжке лица и художественной липосакции тела. По его словам, супруга мешает ему восстанавливаться, а теща подливает масла в огонь.
Сначала 67-летняя Екатерина Терешкович пустила слухи, что Гоген сменил пол, а теперь ее дочь Полина нервирует мужчину и клянчит деньги. В интервью изданию PROZVEZD Солнцев "обласкал" свою прошлую и нынешнюю жен.
По словам Гогена, он специально пытался сохранить в секрете свою операцию, но Терешкович как-то узнала об этом и оклеветала его в СМИ. Однако на этом все не закончилось.
Солнцев рассказал, что никак не может избавиться от скандалов, хотя ему надо отдыхать. Он уже заблокировал номер телефона Полины, но теперь она звонит с других. "Я женат на монстре, понимаете? Она меня добивает", — вздыхает блогер.
Врач посоветовал ему меньше волноваться, чтобы организм мог восстановиться, но жена и теща не дают ему такой возможности. Теперь Гоген ждет, когда оклемается и сможет им отомстить и "устроить счастливую жизнь".
А пока Солнцев перебрался в загородный дом друзей, чтобы семья его не мучила. "Если бы я жил дома, то уже давно бы "коньки отбросил", — говорит блогер. Гоген отметил, что теперь и близко не подойдет к жене и теще.