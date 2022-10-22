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"Я женат на монстре": Гоген Солнцев устроил разнос супруге и ее матери, с которой он развелся

"Я женат на монстре": Гоген Солнцев устроил разнос супруге и ее матери, с которой он развелся

41-летний скандальный блогер Гоген Солнцев недавно сделал пластическую операцию по подтяжке лица и художественной липосакции тела. По его словам, супруга мешает ему восстанавливаться, а теща подливает масла в огонь. 

Сначала 67-летняя Екатерина Терешкович пустила слухи, что Гоген сменил пол, а теперь ее дочь Полина нервирует мужчину и клянчит деньги. В интервью изданию PROZVEZD Солнцев "обласкал" свою прошлую и нынешнюю жен.


По словам Гогена, он специально пытался сохранить в секрете свою операцию, но Терешкович как-то узнала об этом и оклеветала его в СМИ. Однако на этом все не закончилось.

А после к ней подключилась дочка — моя супруга Полина. Она ежедневно звонит мне по тридцать раз на дню и изводит меня. Требует денег: якобы ей не на что содержать детей! Я у нее спрашиваю: "А как ты жила до меня? Тоже у мужиков деньги клянчила? Может, пора на работу устроиться?"

Солнцев рассказал, что никак не может избавиться от скандалов, хотя ему надо отдыхать. Он уже заблокировал номер телефона Полины, но теперь она звонит с других. "Я женат на монстре, понимаете? Она меня добивает", — вздыхает блогер.

Врач посоветовал ему меньше волноваться, чтобы организм мог восстановиться, но жена и теща не дают ему такой возможности. Теперь Гоген ждет, когда оклемается и сможет им отомстить и "устроить счастливую жизнь".

А пока Солнцев перебрался в загородный дом друзей, чтобы семья его не мучила. "Если бы я жил дома, то уже давно бы "коньки отбросил", — говорит блогер. Гоген отметил, что теперь и близко не подойдет к жене и теще.

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По материалам: uposters.ru

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