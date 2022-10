. Эти 11 бонусов сейчас доступны по Game Pass Ultimate за счет EA Play

Вадим Карасев





По программе EA Play, которая является частью Game Pass Ultimate, регулярно предлагают различные бонусы для игр Electronic Arts. Microsoft и EA напомнили, что сейчас можно забрать сразу 11 бонусов в различных играх:

World of Chel Vampire Set – до 31 октябряHero Joe Cole Tifo Set – до 31 октябряEA (Re)Play: Vol. 1 Stadium Set – до 31 октябряFUT Season 1 XP Boost –до 11 ноябряVOLTA Juventus Apparel and COINS – до 11 ноябряPro Clubs Crossover Vanity Item – до 11 ноябряMUT EA Play October Pack – до 31 октябряThe Yard EA Play October Vanity Set – до 31 октябряEA Play October Event – до 30 октябряFrom Above Weapon Charm – до 14 ноябряRising Tide Rare Weapon Skin for AM40 – до 1 ноября

Напомним, чтобы забрать большинство этих бонусов достаточной войти в соответствующую игру с аккаунтом, где есть подписка EA Play. Некоторые из этих бонусов представлены в разделе перков Game Pass.