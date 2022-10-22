"Это какая-то шутка, он вечно травмирован": итальянцы глумятся над Кокориным после его игры за "Арис"
31-летний Александр Кокорин выступает за итальянский футбольный клуб "Фиорентина". Недавно он был арендован кипрским "Арисом" и забил там мяч, который стал для него первым за почти два года.
В "Фиорентине" он никаких результатов не показывал, а болельщики клуба часто критиковали руководство за такое приобретение. Журналист издания La Gazzetta dello Sport Карло Лаудиса солидарен с ними и дал интервью, в котором рассказал о скромном вкладе Кокорина.
В беседе с журналистами издания Sport24 Карло отметил, что сравнивать выступление Александра за "Арис" и за "Фиорентину" невозможно, потому что в итальянской команде он постоянно был травмирован.
По словам журналиста, конкуренция Кокорина и других нападающих команды Артура Кабрала и Луки Йовича невозможна, а тренер никогда не выберет его.
Журналист отметил, что итальянцы умеют оценивать техничность игроков, но Александра оценить невозможно, потому что он себя не показывает.