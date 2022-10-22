. "Это какая-то шутка, он вечно травмирован": итальянцы глумятся над Кокориным после его игры за "Арис"

Вадим Карасев

31-летний Александр Кокорин выступает за итальянский футбольный клуб "Фиорентина". Недавно он был арендован кипрским "Арисом" и забил там мяч, который стал для него первым за почти два года.

В "Фиорентине" он никаких результатов не показывал, а болельщики клуба часто критиковали руководство за такое приобретение. Журналист издания La Gazzetta dello Sport Карло Лаудиса солидарен с ними и дал интервью, в котором рассказал о скромном вкладе Кокорина.

В беседе с журналистами издания Sport24 Карло отметил, что сравнивать выступление Александра за "Арис" и за "Фиорентину" невозможно, потому что в итальянской команде он постоянно был травмирован.

Для меня Кокорин — это какая-то шутка. В Италии мы вообще никогда не видели его на поле, ха-ха. Я даже не могу сказать, какими качествами он обладает. В "Фиорентине" Александр вечно был травмирован, буквально каждую игру.

По словам журналиста, конкуренция Кокорина и других нападающих команды Артура Кабрала и Луки Йовича невозможна, а тренер никогда не выберет его.

Журналист отметил, что итальянцы умеют оценивать техничность игроков, но Александра оценить невозможно, потому что он себя не показывает.

Все, что о нем знают в Италии: "Российский нападающий, который был очень важен для сборной России при Фабио Капелло". После этого мы его потеряли.