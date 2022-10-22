. Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
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Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой

Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
Садальский смешал с грязью ведущую и актрису Юлию Меньшову. Актер и блогер Стас Садальский позволил себе унизительные фразы в адрес телеведущей Юлии Меньшовой. Артист и блогер Стас Садальский ополчился на телеведущую и известного интервьюера Юлию Меньшову после ее слов о Владимире Познере. Садальскому не понравилось, как та отозвалась о мэтре телевидения. Стас Садальский публично унизил Юлию Меньшову, высмеяв ее манеру поведения во время интервью.
Он обратил внимание, что Меньшова во время разговора с собеседником часто открывает рот. Таким образом она выражает свою заинтересованность тем, что слышит. «Юленька говорит, что манера Познера брать интервью устарела, намекая, что она в авангарде задающих вопросы. Наверно, Юлек права, открытый рот во время интервью — это выглядит эротично и навевает мысли и ассоциации. Рот открыт и как бы, прощу прощения, словно готов что-то принять. Будь то язык или сами знаете что. Глядя на обожаемую дочку великой актрисы Алентовой на экране ТВ, у меня только такие мысли и возникают», — высказался Стас Садальский. Напомним, Юлия Меньшова отмечала, что Стас Садальский довольно часто критикует ее. Но по словам телезвезды, это ее совершенно не трогает, поскольку она относится к эпатажному блогеру как к пустому месту.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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