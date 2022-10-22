. Как атмосфера в доме влияет на человека и какие вещи отпугивают счастье

На жизнь, счастье и удачу человека большое влияние оказывает атмосфера в доме. Обрести настоящее счастье люди могут только в том случае, если узнают, какие вещи в доме отпугивают его, и избавятся от них.

Вещи, которые отпугивают счастье

Сломанная техника и старый хлам

Самой распространенной ошибкой большинства семей является хранение мусора и сломанных приборов, которые больше не пользуются спросом. Среди них выделяют такие:

старая или испорченная одежда;

неработающая техника;

устарелые и немодные вещи;

старые украшения и предметы, утратившие свою ценность.





Если жалко выбросить старую и никому не нужную вещь, то можно попробовать продать ее, либо отдать нуждающимся. То же самое касается и техники, ведь многие мастерские готовы купить ее на запчасти.

Вещи из детства

Детские вещи оставляют много эмоций в жизни человека, поэтому порой их жалко выбрасывать. Но чтобы не расставаться с памятными вещами, их можно поместить в шкаф или забрать на дачу. Вещи из прошлого служат преградой для счастья. Именно поэтому нужно фильтровать все то, что окружает человека. От вещей должна исходить положительная энергетика.

Неприятный запах





На счастье и удачу оказывает влияние еще и запах в доме. Если в нем все время пахнет сыростью, туалетом либо мусором, то ждать успеха не стоит. Устранять нужно все запахи, какими бы они не были. После приготовления пищи следует проветривать помещение. Мусор тоже нужно выбрасывать, а не накапливать, иначе от него не только начнет исходить неприятный аромат, но еще и появятся насекомые.

Незаконченные вещи

Наверняка у многих в доме есть вещи, которые были начаты, но так и не закончены. В частности, это касается начатого ремонта, платья, которое так и не дошили, и так далее. Каждая из этих вещей является неким тормозом, который может отвлекать от главного.

Любое начатое дело следует доводить до логического завершения. В жизни должна царить гармония и порядок, тогда и счастье придет.

Старые фотографии





Мало кто знает, что любая фотография несет в себе определенную энергетику. Старые снимки могут вызывать разные ассоциации и порой не совсем приятные эмоции, а в голову все время будут приходить нехорошие мысли. От всего старого нужно избавляться, потому что оно может негативно повлиять на настоящее. В таком случае любой человек пребывает в зоне риска. Любителям размещать на стенах фото нужно знать, что снимки из прошлого не стоит вешать, жить следует настоящим и помещать в доме только актуальные фото.

Особенно опасно вешать на стены фото людей, которые покинули этот мир. Все это может негативным образом отражаться на жителях дома.