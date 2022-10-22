. Как ухаживать за кожей в холода

Вадим Карасев

Когда температура за окном падает, требуется не просто больше увлажняющего крема, а серьезная перенастройка ежедневного ухода за кожей. От смены очищающего средства до использования определенных ингредиентов — бьюти-редактор Spletnik Елизавета Константинова вместе с косметологами составила гайд, как выбирать осенне-зимние продукты и процедуры вдумчиво и не навредить.

Осень — переходный этап. После сухой летней жары и активного солнца коже нужно адаптироваться к пронизывающим ветрам и перепадам температур. Кроме того, кожа сталкивается с теплым сухим воздухом в помещениях (всему виной батареи). Все эти факторы приводят к тому, что эпидермис теряет защитные свойства, — SOS-восстановления требует гидролипидный барьер, из-за повреждений которого возникают шелушение, сухость, акне и обезвоженность. Другие спутники межсезонья — утолщение рогового слоя и покраснения (реакция сосудов на холод).

Чтобы спасти обветренную сухую кожу, Валерия Вирабян, косметолог, специалист The-Face-Only, советует сделать упор на восстановление и увлажнение.





Домашний уход

Для быстрого восстановления гидролипидной мантии в домашних условиях обратите внимание на косметические средства с гиалуроновой кислотой и глицерином. Они помогут восполнить влагу и заживить мелкие трещинки, полученные из-за "колючих" ветров. В случае "гиалуронки" лучше отдать предпочтение низкомолекулярной формуле, так как она обладает способностью проникать глубже — в эпидермис. В приоритете — кремы и маски, содержащие эти компоненты.

7 главных правил

1. Очищение

Осенью и зимой кожа требует более деликатного очищения. Как правило, если появилось чувство стянутости после умывания, то кожный барьер нарушен. Поэтому ищите средства, в составе которых есть кокамидопропилбетаин, кокоглюкозид, лаурилсаркозинат натрия. Скрабы и баночки, содержащие парабены, минеральные масла, SLS, SLES или другие вредные компоненты, стоит отложить, а лучше и вовсе не использовать.

"Для сухого или нормального типа кожи подойдут средства на основе жирных кислот. Такой вариант очищения является более бережным и не нарушает водно-липидную мантию. Идеальный вариант — гидрофильное масло. Для жирной или комбинированной кожи можно использовать очищающие средства в виде пенки или геля", — советует Ирина Галко, ведущий косметолог Mixit.

Не забывайте, что умываться следует водой комнатной температуры утром и вечером. Слишком горячая вода интенсивно смывает кожное сало и приводит к обезвоживанию, а холодная создает стресс для кожи и ее хрупких капилляров.

2. Тонизирование

Обязательный этап после очищения кожи — тонизирование. Тоники идеально справляются с восстановлением кислотно-щелочного баланса после контакта с водой. Как и очищающие средства, их необходимо подбирать по типу кожи. В состав не должны входить простые спирты (алкоголь-денат, метанол, изопропиловый спирт), которые разрушают липидный слой кожи и обезвоживают ее. Выбирайте жирные "полезные" спирты (цетеариловый, стеариловый и бегениловый спирт), поддерживающие водно-липидную мантию. Помимо этого, в тонике должны присутствовать увлажняющие компоненты. Самые популярные из них — глицерин, гиалуроновая кислота, сквалан и мочевина.

3. Питание кожи

Лучший друг здесь — сыворотка. Для сухой и нормальной кожи необходимо выбирать сыворотку с увлажняющими и питательными компонентами. Лайфхак — смешать несколько капель увлажняющей сыворотки, например, на основе гиалуроновой или молочной кислоты с несколькими каплями масляной сыворотки. Такой тандем поможет задержать влагу в коже и поспособствует восстановлению гидролипидной мантии кожи. Для комбинированной и жирной кожи идеально подойдут сыворотки на основе гиалуроновой кислоты и ниацинамида.

4. Увлажнение

"Эстафета переходит к его величеству крему, который служит барьером от внешних неблагоприятных факторов. Для сухой и нормальной кожи необходимо средство, содержащее увлажняющие компоненты и питательные масла", — говорит Ирина Галко. Для жирной и комбинированной кожи подбирается крем, в функции которого входит не только увлажнение, но и себорегулирующее действие. Важно помнить, что осенью солнечные лучи так же активны, поэтому крем должен быть с SPF. Это же условие относится и к BB-кремам, и к тональным основам.

Особое внимание уделяйте коже вокруг глаз и губам. Кожа на губах гораздо тоньше: она состоит лишь из 3—5 слоев клеток, в то время как кожа лица — из 16. Также в этой области нет сальных желез, которые сохраняли бы губы увлажненными. Поэтому важно использовать бальзамы с церамидами, пептидами, скваланом, маслом ши и другими компонентами, удерживающими влагу.

5. Уход за телом

Не только кожа лица, но и тело нуждается в заботе и питании. Оно также подвержено сухости и шелушениям. Для очищения выбирайте крем-гели на мягкой основе с более плотной и густой текстурой. После душа воспользуйтесь любимым баттером или молочком с увлажняющим и питательным эффектом.

Зимой особенно приятно погреться под обжигающим душем, но тем самым можно смыть полезные жиры с кожи и сделать ее более восприимчивой к шелушениям и обезвоживанию, поэтому контролируйте температуру воды.

Еще один лайфхак: наносите масло или лосьон для тела до того, как кожа полностью высохнет. Это помогает удерживать дополнительную влагу.

Не забывайте про нежную кожу рук, которая больше всего подвергается воздействию неблагоприятных погодных факторов. Используйте крем после контакта с водой, санитайзерами и моющими средствами, перед выходом на улицу и даже перед сном. А вот от протирания рук салфетками стоит отказаться, часто они содержат ингредиенты, которые провоцируют экзему. Про обязательное надевание перчаток во время мытья посуды напоминать, думаем, излишне.

6. Отшелушивание

В холодное время года не стоит усердствовать с пилингами и скрабами, кожа и так чувствительна. Сократите использование отшелушивающего средства до одного раза в неделю.

7. Использование масок

Для того, чтобы активные компоненты маски равномерно и эффективно взаимодействовали с клетками кожи, перед нанесением маски можно провести процедуру глубокого очищения при помощи легкого пилинга. Идеально подойдут пилинги на основе AHA-кислот, которые бережно очищают и не травмируют. Их можно чередовать с полишами на кремовой основе и с синтетическими полимерными гранулами.

Что касается масок, если беспокоит тусклый цвет лица, то подойдет маска с отшелушивающими и осветляющими компонентами: зеленым чаем и кислотами. Чтобы избавиться от токсинов, делайте глиняную маску, она вытягивает загрязнения и очищает поры.

Салонный уход

"Среди салонных процедур можно выделить биорепарацию — малоинвазивные инъекции, состоящие из гиалуроновой кислоты и комплекса витаминов. Спасительный коктейль восстановит здоровье кожи изнутри быстро и эффективно. Также хочу отметить Dermadrop: аппарат с кислородной струей доставит нужные активные вещества в глубокие слои кожи почти так же действенно, как инъекционные методы", — рекомендует Валерия Вирабян.

От чего стоит воздержаться? На период восстановления кожи лучше отказаться от массажных техник и пилингов. Механическое воздействие может травмировать поврежденную кожу еще больше.





Еще несколько полезных советов

— Восполните недостаток влаги при помощи увеличения количества потребляемой воды.

— Принимайте витамин В5 (пантотеновую кислоту), витамин С (аскорбиновую кислоту), витамин Е (токоферол), а также витамин Н (витамин В7, биотин). Их можно найти в аптечных витаминных комплексах. Препарат можно ввести и внутривенно, только имейте в виду: "витаминные капельницы" назначает врач по показаниям, консультация специалиста и анализы обязательны!

— Добавьте в рацион полезные жиры (витамин B5): красную рыбу, авокадо, кукурузу, яйца и оливковое масло. Чемпионы по содержанию витамина С — цитрусы и киви, черная смородина, сладкий перец. Главный источник витамина E — масла растений, например рапсовое и грецкого ореха. Витамин H можно найти в печени, почках, цветной капусте, брокколи, грибах и бобах.





Елизавета Константинова