. Кампания Call of Duty: Modern Warfare II уже доступна, она рассчитана на 5-6 часов
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Кампания Call of Duty: Modern Warfare II уже доступна, она рассчитана на 5-6 часов

Кампания Call of Duty: Modern Warfare II уже доступна, она рассчитана на 5-6 часов


Сегодня состоялся релиз сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare II. Доступ к ней получили игроки, которые предварительно заказали шутер, полноценно же игра выйдет 28 октября. До того момента игроки могут пройти сюжетную кампанию Call of Duty: Modern Warfare II и получить бонусы, которые предусмотрены для мультиплеера.

В сети уже появились прохождения сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare II, которые показывают, что ее продолжительность около 5-6 часов. Например, ниже можно видеть одно из таких прохождений на 6 часов с небольшим. Напоминаем, что смотреть его не рекомендуется, если вы хотите избежать спойлеров и пройти игру самостоятельно.


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Call of Duty: Modern Warfare II должна стать последней игрой серии, которая выходит на Xbox One и Playstation 4, согласно сообщениям инсайдеров.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Кампания Call of Duty: Modern Warfare II уже доступна, она рассчитана на 5-6 часов
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