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Ким Кардашьян призналась, что лучшим подарком для нее будет развод с оскандалившимся Канье Уэстом

Ким Кардашьян призналась, что лучшим подарком для нее будет развод с оскандалившимся Канье Уэстом

Вчера американской теледиве Ким Кардашьян исполнилось 42 года. Звезда подала на развод с Канье Уэстом еще в феврале 2021 года, но официально брак не расторгнут до сих пор. Ким считает, что сейчас идеальный момент для окончательного развода.

"Она больше чем когда-либо мечтает о разводе с Канье. Она не в отношениях, сильна и способна управлять своей империей так, как ей хочется", — рассказал близкий к Кардашьян инсайдер издания HollywoodLife.


Подруга звезды также добавила, что теперь Ким не нужна помощь в бизнесе. Канье привел ее в индустрию моды, познакомил с полезными людьми, давал экспертные советы и многое другое. Однако Ким считает, что по большей части успеха она добилась сама, так как очень старалась.

"Она благодарна, что муж познакомил ее с ключевыми игроками в мире моды, но она знает, что сама ответственна за свой успех в индустрии моды, поскольку очень много работала", — говорит инсайдер.

К слову, женаты они лишь формально. И у Канье, и у Ким давно уже отдельная личная жизнь. Кардашьян долго время встречалась с актером Питом Дэвидсоном, но летом они расстались. Спустя месяц после расставания Ким уже заявляла, что готова ходить на свидания.


Кардашьян пытается дистанцироваться от скандала вокруг Уэста

Развод для Ким важен в том числе и тем, чтобы никто ее не ассоциировал с оскандалившимся рэпером. После его выхода в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых важны") на Уэста накинулись многие знаменитости. Инсайдер также сообщил, что Ким отнеслась к поступкам мужа негативно.

Она старается, чтобы недавние действия Канье не повлияли на ее репутацию, но это непросто. Она не разделяет политических взглядов Уэста и просто хочет держаться от него подальше.
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По материалам: uposters.ru

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