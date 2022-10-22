. Кириенко: Россия выиграет и "горячую", и экономическую войну, если она будет народной

Вадим Карасев

Россия обязательно выиграет и "горячую", и экономическую, и психологическую войну, но для этого эта война должна стать по-настоящему народной, считает заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и „горячую“, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность", — сказал Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей.

По его словам, вклад может быть разным.

"Кто чем сможет. Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования. Кто-то — выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва — это битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве — это вы", — подчеркнул Кириенко, обращаясь к участникам форума.

Он отметил роль добровольческого движения "Мы вместе", сказав, что задача, которая перед ними стоит, — сделать так, чтобы "не было ни одной семьи участника специальной военной операции, которая не чувствует помощь и поддержку".

"Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком и побыть с детьми, пока мама идет на работу, где-то не забыть поздравить с днем рождения, просто сказать доброе слово. В конце концов, ведь с этого когда-то начиналось тимуровское движение", — сказал Кириенко, добавив, что сейчас многие российские школьники включились в эту добровольческую работу в рамках нового Российского движения детей и молодежи.