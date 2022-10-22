. Кириенко: Россия выиграет и "горячую", и экономическую войну, если она будет народной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кириенко: Россия выиграет и "горячую", и экономическую войну, если она будет народной

Кириенко: Россия выиграет и "горячую", и экономическую войну, если она будет народной

Россия обязательно выиграет и "горячую", и экономическую, и психологическую войну, но для этого эта война должна стать по-настоящему народной, считает заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и „горячую“, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность", — сказал Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей. 


По его словам, вклад может быть разным. 

"Кто чем сможет. Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования. Кто-то — выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва — это битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве — это вы", — подчеркнул Кириенко, обращаясь к участникам форума.

Он отметил роль добровольческого движения "Мы вместе", сказав, что задача, которая перед ними стоит, — сделать так, чтобы "не было ни одной семьи участника специальной военной операции, которая не чувствует помощь и поддержку". 

"Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком и побыть с детьми, пока мама идет на работу, где-то не забыть поздравить с днем рождения, просто сказать доброе слово. В конце концов, ведь с этого когда-то начиналось тимуровское движение", — сказал Кириенко, добавив, что сейчас многие российские школьники включились в эту добровольческую работу в рамках нового Российского движения детей и молодежи.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев отечественных мультфильмов (12 фото)
Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев
Кириенко: Россия выиграет и "горячую", и экономическую войну, если она будет народной
Кириенко: Россия выиграет и "горячую", и экономическую
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа
Анастасия Волочкова стала жертвой олигарха
Анастасия Волочкова стала жертвой олигарха
Sonic Frontiers «ушла на золото» — игра выходит 8 ноября на Xbox
Sonic Frontiers «ушла на золото» — игра выходит 8 ноября на Xbox
"Первый канал" вернул в эфир раскритиковавшую СВО украинку Жанну Бадоеву: "Ждем Галкина"
"Первый канал" вернул в эфир раскритиковавшую СВО украинку
Красивые заброшенные места (24 фото)
Красивые заброшенные места (24 фото)
Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о возможном выдвижении в премьеры
Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о возможном выдвижении
В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы
В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы
Приметы, поверья, запреты на 23 октября 2022 года
Приметы, поверья, запреты на 23 октября 2022 года

Топ на сегодня

Как проводится диагностика подвески
Как проводится диагностика подвески
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на Украине
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25 октября 2022 года
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России

Еще по теме

Народная милиция ЛНР призвала жен и матерей бойцов ВСУ не отпускать близких на войну
Порошенко обвинил Россию в развязывании «мировой гибридной войны» (ВИДЕО)
Порошенко: гибридная война набирает масштабов мировой
Нарышкин назвал западных политиков "троечниками"