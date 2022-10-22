. Крупный план морды муравья испугал пользователей Интернета

Вадим Карасев

Кадр крупного плана морды муравья испугал людей. О поделке литовского фотографа написал таблоид Daily Mail: насекомое показалось достаточно зловещим и идеальным для какого-нибудь хоррора.

"Зловещую" морду муравья снял фотограф Эугениюс Каваляускас из Литвы. Снимок был сделан в пятикратном увеличении под микроскопом. Кадр он показал на конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition: работу Каваляускаса отметили критики и члены жюри. Мужчина рассказал, что нашел муравья недалеко от своего дома. Хотя многим муравей в масштабе показался устрашающим, Каваляускас заявил, что "в природе нет ужасов".

"Я очарован шедеврами Творца и возможностью увидеть замыслы Бога. Когда я впервые начал заниматься микрофотографией, я тоже думал, что все жуки немного похожи на монстров", — рассказал фотограф.

Кадр крупного плана морды муравья испугал людей

Ранее разработчики Google научили нейросеть Imagic редактировать изображение по текстовому описанию. Первые работы уже появились на репозитории препринтов arXiv.