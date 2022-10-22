. Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае

Ведущая и журналистка Ксения Собчак по слухам приобретает недвижимость за границей. Светская львица снова оставила режиссера Богомолова ставить свои скандальные спектакли в Москве, а сама подалась в дальние дали. На этот раз она засветилась в Дубае, где, по слухам, скупает недвижимость, не жалея на это денег. Однако, как оказалось, в мусульманской стране, хоть и продвинутой по части законов, есть свои тонкости. Женщины там имеют полное право владеть квартирами и дворцами. Вот только с наследованием есть некоторые нюансы. Недвижимость может быть передана только наследнику мужского пола. Даже если владелица незамужем и имеет дочерей, собственность перейдет брату, племяннику, внуку или еще кому-то из ее родственников, кто окажется ближайшим в очереди.«Даже если у нее есть дочь и мама, но нет мужа, племянник или брат будут иметь больше прав на квартиру, чем родная дочь», – пояснила пораженная ведущая россиянкам, бросившимся вкладывать деньги в квартиры в чужом государстве. И это серьезный повод задуматься о выгоде подобных инвестиций. Сама Ксения сейчас замужем за режиссером Константином Богомоловым и растит сына от Максима Виторгана. Если слухи о покупке квартир в Дубае верны, она обеспечивает не только свое будущее, но и благополучие своих любимых мужчин. А вот маме ее Людмиле Нарусовой не достанется от дубайской недвижимости ничего. Собственно, вряд ли она сильно от этого пострадает, но сам факт любопытный и для граждан России неожиданный.