. Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья

Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Певица Лолита Милявская готова кричать от боли, лишь бы не вести здоровый образ жизни. Артистка в преддверии 59-летия рассказала о своем отношении к возрасту и изменениям в её внешнем виде. Как оказалось, певицу вообще не беспокоят морщины и седые волосы, а вот начавшиеся проблемы со здоровьем заставляют её пересматривать взгляды на образ жизни. Артистка никогда не любила ходить в тренажерный зал. Занятия спортом ей пришлось заменить на регулярные встречи с личным массажистом. Без его помощи Милявская давно бы слегла и не могла бы дальше продолжать свою карьеру. Тяжелые нагрузки во время гастрольных туров и утомительные съемки сказываются на состоянии здоровья Лолиты. При этом уговорам о покупке абонемента в фитнес-центр она всё равно пока не поддается. «Мой массажист, если я начинаю громко кричать от боли, когда он вправляет мне позвоночник или вывихи на ногах (неотъемлемая часть моей работы), говорит мне: «...или тренажерный зал». «Нет, нет, только не это», — кричу я»,— делится Лолита с «АИФ».
Милявской приходится заботиться о своих голосовых связках, так как они являются её рабочим инструментом. После 35 лет выступлений на сцене каждое напряжение приводит к стрессу, из-за которого голос может пропасть совсем. «Я не хожу по ночным заведениям, не слушаю громкую музыку, потому что берегу связки», — говорит Лолита. Возрастные проблемы со здоровьем, кстати, совершенно не мешают Лолите чувствовать себя желанной женщиной. В своем недавнем интервью певица заявила о том, что находится сейчас в отношениях с тайным ухажером. Серьезных планов Милявская на этот роман не строит, так как для неё работа стоит на первом месте. И если перед ней встанет выбор: мужчина или съемки, то она всегда выберет второе.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

Последние новости

Россиян предупредили о вирусе в расширениях для популярного мессенджера
Россиян предупредили о вирусе в расширениях для популярного
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в аварию
Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в
29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз черной краской
29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз
The Callisto Protocol «ушла на золото» — игра выйдет в декабре
The Callisto Protocol «ушла на золото» — игра выйдет в декабре
В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России
В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России
Инсайдер обещает новые детали по Star Wars Jedi Survivor в декабре
Инсайдер обещает новые детали по Star Wars Jedi Survivor в декабре
У Лены Катиной заметили изменения в фигуре
У Лены Катиной заметили изменения в фигуре
Семен Слепаков перед побегом пытался назанимать кучу денег
Семен Слепаков перед побегом пытался назанимать кучу денег
Алла Пугачева смертельно обидела известную ведущую
Алла Пугачева смертельно обидела известную ведущую

Топ на сегодня

Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
Язык тролля - чудо-гора в Норвегии
Язык тролля - чудо-гора в Норвегии
Анна Большова могла наехать на труп
Анна Большова могла наехать на труп
Невероятная Моника Беллуччи в объективе фэшн-фотографа Чико Биаласа, 1997 год (9 фото)
Невероятная Моника Беллуччи в объективе фэшн-фотографа Чико Биаласа,

Еще по теме

Лолита Милявская травмировалась в гримерке
Лолита Милявская рассказала, как пила на кухне с Борисом Моисеевым
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных