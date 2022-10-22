. Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья

Певица Лолита Милявская готова кричать от боли, лишь бы не вести здоровый образ жизни. Артистка в преддверии 59-летия рассказала о своем отношении к возрасту и изменениям в её внешнем виде. Как оказалось, певицу вообще не беспокоят морщины и седые волосы, а вот начавшиеся проблемы со здоровьем заставляют её пересматривать взгляды на образ жизни. Артистка никогда не любила ходить в тренажерный зал. Занятия спортом ей пришлось заменить на регулярные встречи с личным массажистом. Без его помощи Милявская давно бы слегла и не могла бы дальше продолжать свою карьеру. Тяжелые нагрузки во время гастрольных туров и утомительные съемки сказываются на состоянии здоровья Лолиты. При этом уговорам о покупке абонемента в фитнес-центр она всё равно пока не поддается. «Мой массажист, если я начинаю громко кричать от боли, когда он вправляет мне позвоночник или вывихи на ногах (неотъемлемая часть моей работы), говорит мне: «...или тренажерный зал». «Нет, нет, только не это», — кричу я»,— делится Лолита с «АИФ».Милявской приходится заботиться о своих голосовых связках, так как они являются её рабочим инструментом. После 35 лет выступлений на сцене каждое напряжение приводит к стрессу, из-за которого голос может пропасть совсем. «Я не хожу по ночным заведениям, не слушаю громкую музыку, потому что берегу связки», — говорит Лолита. Возрастные проблемы со здоровьем, кстати, совершенно не мешают Лолите чувствовать себя желанной женщиной. В своем недавнем интервью певица заявила о том, что находится сейчас в отношениях с тайным ухажером. Серьезных планов Милявская на этот роман не строит, так как для неё работа стоит на первом месте. И если перед ней встанет выбор: мужчина или съемки, то она всегда выберет второе.