. Медведев указал на необходимость сохранения статуса постоянных членов Совбеза ООН

Статус постоянных членов Совета безопасности ООН не должен пересматриваться, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, Организация объединенных наций является единственным универсальным инструментом урегулирования международных разногласий. Важно чтобы ООН обеспечивала равенство всех государств и выполняла обязанность выслушивать позицию каждой страны, а не только избранных, подчеркнул зампред Совбеза.

Он также указал на важность сохранения неизменным статуса постоянных членов Совбеза ООН. «Число государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны", — говорится в публикации.- Иначе ООН ждет системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций».