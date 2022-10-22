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Медведев указал на необходимость сохранения статуса постоянных членов Совбеза ООН

Медведев указал на необходимость сохранения статуса постоянных членов Совбеза ООН

Статус постоянных членов Совета безопасности ООН не должен пересматриваться, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, Организация объединенных наций является единственным универсальным инструментом урегулирования международных разногласий. Важно чтобы ООН обеспечивала равенство всех государств и выполняла обязанность выслушивать позицию каждой страны, а не только избранных, подчеркнул зампред Совбеза.

Он также указал на важность сохранения неизменным статуса постоянных членов Совбеза ООН. «Число государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны", — говорится в публикации.- Иначе ООН ждет системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций».

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По материалам: pnp.ru

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