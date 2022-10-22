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МИД ответил на обвинения России в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины

МИД ответил на обвинения России в обстрелах гражданской инфраструктуры УкраиныМИД назвал лицемерными обвинения России в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения в адрес Москвы в якобы обстрелах гражданской инфраструктуры Украины, назвав их лицемерными. Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) «утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях», поскольку на протяжении 8 лет закрывал глаза на убийства киевским режимом мирных жителей в Донбассе, и «продолжает покрывать преступные действия Киева». «Именно чувство полной безнаказанности определяет агрессивное поведение украинских властей», — отмечается в комментарии.

Захарова добавила, что Россия продолжит тщательно фиксировать и устанавливать организаторов, исполнителей и пособников таких преступлений.

Ранее Мария Захарова заявила, что принятые на заседании саммита Евросоюза решения подтвердили конфронтационный характер политики Брюсселя, который «по-прежнему пытается навязать всему миру свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подменяя тем самым базовые принципы международного права».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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