. Миллионы британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Миллионы британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию

Миллионы британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию

Миллионы британских домохозяйств накопили долги за электроэнергиюThe Guardian: более 2 миллионов британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию

Более двух миллионов домохозяйств в Великобритании накопили долги по счетам за электроэнергию. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).

По информации регулятор, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Британии не оплатили счета за электроэнергию. Задолженности за газ не погасили 1 858 585 жителей страны. Оба показателя выросли примерно на 25 процентов всего за три с половиной месяца с конца 2020 года.

«Это вызывает глубокую тревогу, но неудивительно. Счета выросли почти вдвое за год, и мы еще не видели всех последствий недавнего повышения цен», — подчеркнули в благотворительной организации National Energy Action.

28 августа экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ближайшие месяцы будут тяжелыми для граждан, а счета за электроэнергию — ошеломляющими.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Миллионы британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию
Миллионы британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию
Соня-дальнобойщица
Соня-дальнобойщица
МИД ответил на обвинения России в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины
МИД ответил на обвинения России в обстрелах гражданской
Инсайдер: The Sims 5 начинают массово тестировать уже в октябре
Инсайдер: The Sims 5 начинают массово тестировать уже в октябре
Бармен удивляет девушку интересными и зрелищными фокусами
Бармен удивляет девушку интересными и зрелищными фокусами
Российская авиация уничтожила украинский самолет
Российская авиация уничтожила украинский самолет
В США назвали три сценария снижения роли доллара
В США назвали три сценария снижения роли доллара
Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери отмечается 25 октября 2022 года: грешно ли работать в этот день, молитвы
Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери отмечается 25 октября 2022
Все внимание на бокал
Все внимание на бокал
"Я женат на монстре": Гоген Солнцев устроил разнос супруге и ее матери, с которой он развелся
"Я женат на монстре": Гоген Солнцев устроил разнос супруге
Близнецы займутся здоровьем, а Львы своей семьей: астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 октября
Близнецы займутся здоровьем, а Львы своей семьей: астропрогноз для
В Белгородской области начали установку защитных сооружений
В Белгородской области начали установку защитных сооружений

Топ на сегодня

В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на Украине
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
Музыкальный критик не видит будущего у Шамана
Музыкальный критик не видит будущего у Шамана
У Лены Катиной заметили изменения в фигуре
У Лены Катиной заметили изменения в фигуре
ФАС освободила публикации в Telegram от закона о маркировке рекламы
ФАС освободила публикации в Telegram от закона о маркировке рекламы

Еще по теме

В Швейцарии спрогнозировали резкий рост цен на электроэнергию
Цены на электричество в Британии взлетят на 80 процентов
Трасс задумала заморозить цены на электроэнергию в Британии
В Минэнерго Украины назвали сумму задолженности населения за электроэнергию