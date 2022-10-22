. Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа

Певец Моргенштерн* поссорился с рэпером Гуфом. Недавно Моргенштерн выпустил альбом LAST ONE, в котором один из треков посвятил Гуфу. Как оказалось, рэперы должны были вместе записать песню, но в последний момент Долматов отказался. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. Алишер (настоящее имя Моргенштерна — прим. «З-ая.ру») всерьез обиделся на коллегу и выплеснул эмоции в треке GUF DISS. Артист заявил, что Гуф попросту испугался связываться с ним из-за статуса иноагента. «Здесь должен был быть трек с Гуфом, но что-то пошло не так. Леш, это чисто для тебя. На полную играет наш фиточек с Гуфом. И вот уже в Израиле с Лешей Долматовым Покурили, обсудили клип за обедом. Романов подготовил технику с командой. Но за два часа до съемок: «Алло, я не приеду. Че-то я не хочу, юристы говорят: «Опасно», — речитативом поет Алишер.Далее 24-летний музыкант продолжал ругать коллегу. «Я предложил тебе забрать семьдесят процентов. По мне так неплохая пенсия для деда. Тебе, считай, котлета упала с неба Чего ты меня морозишь, Ice Baby?» — обратился к Гуфу Моргенштерн, упомянув его хит. Не забыл Алишер пройтись и по внешнему виду 43-летнего Долматова. «Ты ведь с самого детства был моим кумиром. Я как огромное пузо, ведь я на Гуфе вырос (Жир). Начал делать рэп, ведь хотел быть как он. И тоже стал продажным мудаком. Вряд ли тебе лишние несколько нулей. Надо кормить большую жопу и двоих детей. Ты же реально там становишься все тяжелей», — злится рэпер. Моргенштерн засомневался и в его профессионализме. «Эй, шкет, пей таблетки, дед. Кто тебя так напугал в этот день? Ты просил не называть тебя старым? Ладно (окей). Но почему тогда отправил свой куплет в WhatsApp'е? Я сидел потом, ровнял его часа три. Чтобы ты там хоть немного попадал в бит. Хотя через пару лет вернемся к разговору Ведь чем дольше, тем сильнее мне трек нравится. Знаешь, я как твой второй подбородок. Ведь от меня ты уже не избавишься», — заверил он.