. На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
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На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей

На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
Актриса Анна Большова попала в смертельное ДТП. Неделю назад актриса Анна Большова, будучи за рулем, случайно наехала на женщину, которая в результате полученных травм скончалась. Погибшую похоронили, а ее родственники негодуют — почему артистка так и не связалась с ними? Сестра погибшей возмущена поведением актрисы. «На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали», — возмущается Виктория Желтова. Женщина не понимает, почему Анна не позвонила, не принесла извинения, не выразила соболезнования... Если бы звезда кино проявила инициативу, то семья решила бы вопрос мирным путем, а теперь она подает в суд. «Странно, что еще месяц будет экспертиза, обычно это быстро происходит», — добавила родственница погибшей.
Пока 46-летняя Большова хранит молчание, коллеги по «Ленкому» защищают ее, считая, что авария произошла по роковой случайности. Директор учреждения Марк Варшавер и вовсе уверен — Анна не должна нести ответственность за произошедшее. «Почему она обязана помогать им, если абсолютно не виновата в случившемся?», — вопрошает руководитель, цитирует «360». Напомним, 14 октября актриса сбила 31-летнюю Олесю Соколову. Уже известно, что мама двоих детей была пьяна и находилась в неположенном месте. Предварительно, на проезжей части женщину оставил сожитель, а Большова просто не заметила пешехода из-за темноты. «Гражданский муж, по его словам, отвез ее в деревню к сестре. Но он не повез ее к сестре налево, а повез направо, где темнота, и оставил ее там. Да, она была в нетрезвом состоянии», — не стала отрицатель сестра покойной.
# Шоу-бизнес Большова Анна
По материалам: z-aya

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