. Небензя заявил об отсутствии у ООН полномочий для расследования на Украине
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Небензя заявил об отсутствии у ООН полномочий для расследования на Украине

Небензя заявил об отсутствии у ООН полномочий для расследования на УкраинеНебензя напомнил, что ООН не может расследовать происхождение беспилотников на Украине

Россия ждет от Секретариата ООН подтверждений, что он не будет проводить расследования происхождения беспилотников на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Небензя выступил с этим заявлением на заседании Совета Безопасности ООН. По словам политика, у ООН нет полномочий на проведении данного расследования. «Мы ждем от секретариата исчерпывающих подтверждений того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН», — сказал Небензя.

Если эксперты ООН займутся «псевдорасследованием», ссылаясь на положения резолюции 2231, Россия пересмотрит свои отношения с Секретариатом ООН.

Ранее стало известно, что постоянные представительства Великобритании, Франции и ФРГ при ООН призвали организацию провести расследование возможного применения иранских беспилотников на Украине. С соответствующим письмом они обратились к генсеку организации Антониу Гутеррешу.

Два высокопоставленных иранских чиновника и два дипломата сообщили агентству Reuters, что Иран намерен поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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