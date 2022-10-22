. Норвежская полиция задержала еще одного россиянина из-за беспилотника
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Норвежская полиция задержала еще одного россиянина из-за беспилотника

Норвежская полиция задержала еще одного россиянина из-за беспилотникаПолиция Норвегии задержала еще одного россиянина по подозрению в управлении беспилотником

Норвежская полиция задержала еще одного россиянина, подозреваемого в управлении беспилотником. Об этом сообщает газета Bergensavisen со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Мужчина попал под арест за запуск беспилотника на территории Норвегии в пятницу вечером. Он задержан полицией безопасности в четверг, в субботу он уже предстанет перед судом. «Пока рано говорить о том, что мог сделать этот человек. Дело будет расследовано», — отметил собеседник издания.

Ранее норвежская полиция задержала в Хаммерфесте россиянина за то, что он управлял беспилотником в районе Шпицбергена. Им оказался 47-летний сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Мужчине с российским и британским гражданством было предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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