Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев отечественных мультфильмов (12 фото)
Сегодня, 14:50 Вадим Карасев
Мы уже посвящали пост талантливому художнику из Томска Евгению Швенку. Он очень круто перерисовал героев советских мультфильмов, сделав их в несколько раз реалистичнее. Предлагаем посмотреть на его новые работы, которые выглядят действительно впечатляюще.
Осёл, петух, кот и пёс из мультфильма «Бременские музыканты»
Маугли
Малыш и Карлсон уже не те
Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Волк из мультфильма «Жил-был пёс»
Нильс из мультфильма «Заколдованный мальчик»
Беладонна и её банда из мультика «Приключения поросёнка Фунтика»
Сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»
Разбойники из мультфильма «Бременские музыканты»
Мама дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»
Женя и Витя из мультфильма «Цветик-семицветик»
Осёл, петух, кот и пёс из мультфильма «Бременские музыканты»
Маугли
Малыш и Карлсон уже не те
Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Волк из мультфильма «Жил-был пёс»
Нильс из мультфильма «Заколдованный мальчик»
Беладонна и её банда из мультика «Приключения поросёнка Фунтика»
Сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»
Разбойники из мультфильма «Бременские музыканты»
Мама дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»
Женя и Витя из мультфильма «Цветик-семицветик»
По материалам: триникси