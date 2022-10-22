. Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев отечественных мультфильмов (12 фото)
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Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев отечественных мультфильмов (12 фото)

Осёл, петух, кот и пёс из мультфильма «Бременские музыканты»Мы уже посвящали пост талантливому художнику из Томска Евгению Швенку. Он очень круто перерисовал героев советских мультфильмов, сделав их в несколько раз реалистичнее. Предлагаем посмотреть на его новые работы, которые выглядят действительно впечатляюще.

Осёл, петух, кот и пёс из мультфильма «Бременские музыканты»


Осёл, петух, кот и пёс из мультфильма «Бременские музыканты»
Маугли

Маугли
Малыш и Карлсон уже не те

Малыш и Карлсон уже не те
Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Волк из мультфильма «Жил-был пёс»

Волк из мультфильма «Жил-был пёс»
Нильс из мультфильма «Заколдованный мальчик»

Нильс из мультфильма «Заколдованный мальчик»
Беладонна и её банда из мультика «Приключения поросёнка Фунтика»

Беладонна и её банда из мультика «Приключения поросёнка Фунтика»
Сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»

Сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»
Разбойники из мультфильма «Бременские музыканты»

Разбойники из мультфильма «Бременские музыканты»
Мама дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»

Мама дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»
Женя и Витя из мультфильма «Цветик-семицветик»

Женя и Витя из мультфильма «Цветик-семицветик»
# Главные новости
По материалам: триникси

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Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев отечественных мультфильмов (12 фото)
Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев
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