. Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев отечественных мультфильмов (12 фото)

Вадим Карасев

Мы уже посвящали пост талантливому художнику из Томска Евгению Швенку. Он очень круто перерисовал героев советских мультфильмов, сделав их в несколько раз реалистичнее. Предлагаем посмотреть на его новые работы, которые выглядят действительно впечатляюще.Осёл, петух, кот и пёс из мультфильма «Бременские музыканты»МауглиМалыш и Карлсон уже не теДядя Фёдор, Матроскин и Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»Волк из мультфильма «Жил-был пёс»Нильс из мультфильма «Заколдованный мальчик»Беладонна и её банда из мультика «Приключения поросёнка Фунтика»Сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»Разбойники из мультфильма «Бременские музыканты»Мама дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»Женя и Витя из мультфильма «Цветик-семицветик»