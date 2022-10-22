. Оксана Федорова запечатлелась с подросшими детьми

Телеведущая Оксана Федорова поделилась редким снимком с 9-летней Елизаветой и 10-летним Федором. Оксана Федорова, прославившаяся 20 лет назад благодаря победе на конкурсе «Мисс Вселенная», много лет счастлива в браке с экс-сотрудником ФСБ Андреем Бородиным. Она стала дважды мамой, родив сына Федора и дочку Елизавету. Только вот о семействе артистка не рассказывает поклонникам в своих соцсетях, предпочитая афишировать рабочие моменты. Однако, на этот раз она соединила и личное, и рабочее. Анонсируя на осень мероприятия, Федорова сопроводила публикацию снимком с детьми. На редком фото звезда предстала с подросшими детьми, и люди поразились, как выросли наследники.«Сын копия мамы!», «Какие красивые детки! Все в красавицу маму», «Прекрасная семья», «Дочь похожа на маму, но сын – копия», «Милые», - прокомментировали некоторые редкое фото. Кстати, Оксана Федорова открыла детскую творческую школу. Новый проект «Мисс Вселенной» призван помочь юным воспитанникам преодолеть зажатость, неуверенность в себе и неясную речь, помочь им раскрыть свой внутренний потенциал и почувствовать творческую составляющую в любом деле. Детям будут преподавать риторику и ораторское искусство, умение управлять своим голосом и держаться на людях, вокал, грамотную спонтанную речь и актерские приемы. Ведь данные навыки украсят любого человека, какую бы специальность для себя он ни выбрал. В этой творческой мастерской Федорова будет присутствовать не только как педагог на мастер-классах, но и как главный куратор. «Наша миссия — сформировать экосистему творческого образования детей в сфере сценических и медиаискусств. Основная задача — раскрыть таланты и сформировать в детях мастерство. Владея навыками работы на камеру, спонтанной грамотной речи, актерскими приемами, дети смогут в полной мере выражать себя и преображать друг друга и мир через творчество», — говорит Оксана Федорова.