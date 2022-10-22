. Павел Глоба в гороскопе на 22 октября 2022 года говорит о благоприятном периоде для многих знаков зодиака

В гороскопе от Павла Глобы на 22 октября 2022 года знакам зодиака можно узнать полезную и нужную информацию, которая пригодится в дальнейшем. Желательно определиться со своими планами, которые помогут упорядочить события. Следует быть очень внимательными к своему здоровью, так как не исключены переутомления.

Гороскоп на 22 октября для знаков стихии Огня





Овен

Возможны некоторые трудности в рабочих моментах, но если ситуацию не пускать на самотек, то удастся с ними справиться. Будет время и возможность помочь окружающим людям. Необходимо немножко терпимее быть с родными, стараться не говорить резких слов, так как можно обидеть и привести ситуацию к ссоре. Вечером не исключены романтические встречи.

Лев

На работе необходимо сосредоточиться на важных вопросах, а также стараться замечать все детали, особенно мелкие. Это поможет прийти к успеху. Не исключена возможность продвижения по карьерной лестнице. Желательно ни с кем не вступать в спор, это может привести к конфликтным ситуациям. Вечер хорош для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе.

Стрелец

Нужно постараться не переоценивать своих сил, так как вероятны недомогания и ухудшение самочувствия. Поэтому не рекомендуется браться за дела, требующие физических усилий. Подходящий период для поездок, активного отдыха, веселых развлечений в приятной компании. Будет возможность для откровенного разговора с любимым человеком, что даст толчок для улучшения отношений.

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Гороскоп на 22 октября для знаков стихии Земли





Телец

Предстоят важные встречи и деловые переговоры. Необходимо прислушаться к подсказкам интуиции, чтобы принять правильное решение. Нужно стараться избегать эмоциональных перегрузок, иначе может испортиться настроение и возникнуть раздражительность. Вечером желательно привести в норму свое состояние, для этого нужен покой и тишина.

Дева

Некоторые создавшиеся ситуации заставят поменять планы. Придется подстраиваться к новым обстоятельствам. А также важно сосредоточиться на текущих задачах, иначе можно выбиться из колеи и многое не успеть. Вечером неплохо устроить семейный праздник и провести хорошо время с родными людьми.

Козерог

Дела как рабочие, так и домашние отнимут много времени и сил, что может пошатнуть немного состояние здоровья. Поэтому важно серьезно к этому отнестись и как можно чаще отдыхать. Трудно будет поладить с близкими, но терпение и внимательность помогут избежать конфликтов. Неплохо заняться любимым занятием, которое отвлечет от повседневной суеты и успокоит.

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Гороскоп на 22 октября для знаков стихии Воздуха





Близнецы

Многого добиться помогут опыт и знания. Главное – не бояться их применять. Вероятны денежные поступления, которые помогут в некоторых полезных приобретениях. Не исключены конфликтные ситуации с окружающими людьми. Нужно стараться не навязывать свои мысли, чтобы не спровоцировать ситуацию в худшую сторону. Вечер хорош для веселого отдыха в компании друзей.

Весы

Будет возможность завершить начатые дела и определиться со своими целями. Также найдется способ избежать лишних разногласий и споров. В личных отношениях рекомендуется проявить инициативу для дальнейшего развития событий в лучшую сторону. Вечером желательно взяться за домашние дела, навести порядок, сделать генеральную уборку.

Водолей

Очень благоприятный период для поездок, ярких впечатлений, интересных задач. Неплохо провести время на свежем воздухе, а пешие прогулки полезны для здоровья. Друзья порадуют своим неожиданным визитом, а также заманчивым предложением посетить какие-нибудь мероприятия. Возможны приятные известия издалека.

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Гороскоп на 22 октября для знаков стихии Воды





Рак

Возможны мелкие проблемы, которые потребуют внимания. Необходимо избегать стрессовых ситуаций, лишние волнения только принесут неприятности. Удачными будут покупки, особенно касающиеся быта. Можно устроить небольшой праздник для самых близких, это поднимет настроение и даст возможность побыть всем вместе.

Скорпион

На работе желательно проявить инициативу и свои способности. Это даст возможность укрепить позиции и продвинуться по служебной лестнице. Коллеги могут отвлекать от текущих дел, а также делать замечания. Но не стоит идти на поводу и поддаваться на их провокации. Это ни к чему хорошему не приведет. Вечер подходит для романтических свиданий и приятных сюрпризов.

Рыбы

Необходимо запастись терпением и поверить в свои силы. Тогда могут открыться новые возможности. Нужно пользоваться ситуацией и решаться на важные шаги. Это приведет к улучшению жизненных обстоятельств и успеху. Можно планировать совместный отдых с близкими где-то на природе, что будет полезно и интересно.