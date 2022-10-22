. "Первый канал" вернул в эфир раскритиковавшую СВО украинку Жанну Бадоеву: "Ждем Галкина"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Первый канал" вернул в эфир раскритиковавшую СВО украинку Жанну Бадоеву: "Ждем Галкина"

"Первый канал" вернул в эфир раскритиковавшую СВО украинку Жанну Бадоеву: "Ждем Галкина"

Писатель и журналист Михаил Шахназаров критически высказался в адрес Первого канала за возвращение в эфир передачи "Жизнь других". Ее ведущая Жанна Бадоева осуждала военную операцию на Украине.

Автор видеоблога "Полный абзац" отметил, что Бадоева – гражданка Украины и Израиля, ведущих недружественную политику относительно России. Шахназаров назвал "диверсией" появление артистки в эфире, отметив, что это расходится с редакционной политикой Первого канала, широко освещающего ход боевых действий на Украине.


"Жанна Бадоева — гражданка Украины, Израиля и других стран, а теперь она снова появилась на Первом канале. Это диверсия и есть. Днем кричат, что наши ребята, бойцы утюжат позиции, а с утра пораньше — Бадоева. Они будут тащить оттуда, потому что это диверсия. Вот Бадоева вновь на Первом канале. Почему? А потому что кто-то дает сигнал, мол, появилась Бадоева, потом Галкина (признан в РФ иностранным агентом) привезем, потом Урганта", – эмоционально высказался журналист.

Ранее телеведущая заявила, что с первого дня военной операции она находится в "постоянном страхе", а ее сердце разрывается от боли. Бадоева добавила, что каждое ее утро начинается с переписки в соцсетях с родными и близкими на Украине.

Покинувших страну артистов не пустят на "Песню года"

Из-за эмиграции ряда известных певцов, музыкантов и шоуменов состав артистов на новогодних "огоньках" заметно изменился. Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на источники.

В начале декабря пройдут съемки "Песни года". Уже известно, что в эфире не появятся Манижа, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, София Ротару и Александр Ревва. Некоторые артисты уехали из России из-за несогласия с действиями руководства, некоторые в настоящее время выступают только на корпоративах или для частных лиц.

В списке артистов для съемок "Большого праздничного концерта. Наш Новый год" также нет ни Лорак, ни Реввы. В ночь на 1 января 2023 года зрители не увидят и Валерия Меладзе.

С февраля 2022 года Россию покинули около 30 деятелей шоу-бизнеса. За границей, покинув родину и место заработка, они переносят серьезные испытания, как психологические, так и финансовые. Среди эмигрантов, столкнувшихся с суровой реальностью, – Максим Галкин* и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Андрей Макаревич**.


* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев отечественных мультфильмов (12 фото)
Новые крутые работы Евгения Швенка, который перерисовывает героев
Кириенко: Россия выиграет и "горячую", и экономическую войну, если она будет народной
Кириенко: Россия выиграет и "горячую", и экономическую
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа
Анастасия Волочкова стала жертвой олигарха
Анастасия Волочкова стала жертвой олигарха
Sonic Frontiers «ушла на золото» — игра выходит 8 ноября на Xbox
Sonic Frontiers «ушла на золото» — игра выходит 8 ноября на Xbox
"Первый канал" вернул в эфир раскритиковавшую СВО украинку Жанну Бадоеву: "Ждем Галкина"
"Первый канал" вернул в эфир раскритиковавшую СВО украинку
Красивые заброшенные места (24 фото)
Красивые заброшенные места (24 фото)
Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о возможном выдвижении в премьеры
Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о возможном выдвижении
В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы
В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы
Приметы, поверья, запреты на 23 октября 2022 года
Приметы, поверья, запреты на 23 октября 2022 года

Топ на сегодня

Как проводится диагностика подвески
Как проводится диагностика подвески
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на Украине
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25 октября 2022 года
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России
Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России

Еще по теме

Ведущая Первого канала объявила о возвращении популярного шоу
Ведущая «Орла и Решки» получит свое шоу на Первом канале
40-летняя Жанна Бадоева в прозрачном халате блеснула формами на балконе (фото)
Жанна Бадоева презентовала капсульную коллекцию обуви