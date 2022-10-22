. "Первый канал" вернул в эфир раскритиковавшую СВО украинку Жанну Бадоеву: "Ждем Галкина"

Вадим Карасев

Писатель и журналист Михаил Шахназаров критически высказался в адрес Первого канала за возвращение в эфир передачи "Жизнь других". Ее ведущая Жанна Бадоева осуждала военную операцию на Украине.

Автор видеоблога "Полный абзац" отметил, что Бадоева – гражданка Украины и Израиля, ведущих недружественную политику относительно России. Шахназаров назвал "диверсией" появление артистки в эфире, отметив, что это расходится с редакционной политикой Первого канала, широко освещающего ход боевых действий на Украине.

"Жанна Бадоева — гражданка Украины, Израиля и других стран, а теперь она снова появилась на Первом канале. Это диверсия и есть. Днем кричат, что наши ребята, бойцы утюжат позиции, а с утра пораньше — Бадоева. Они будут тащить оттуда, потому что это диверсия. Вот Бадоева вновь на Первом канале. Почему? А потому что кто-то дает сигнал, мол, появилась Бадоева, потом Галкина (признан в РФ иностранным агентом) привезем, потом Урганта", – эмоционально высказался журналист.



Ранее телеведущая заявила, что с первого дня военной операции она находится в "постоянном страхе", а ее сердце разрывается от боли. Бадоева добавила, что каждое ее утро начинается с переписки в соцсетях с родными и близкими на Украине.

Покинувших страну артистов не пустят на "Песню года"

Из-за эмиграции ряда известных певцов, музыкантов и шоуменов состав артистов на новогодних "огоньках" заметно изменился. Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на источники.

В начале декабря пройдут съемки "Песни года". Уже известно, что в эфире не появятся Манижа, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, София Ротару и Александр Ревва. Некоторые артисты уехали из России из-за несогласия с действиями руководства, некоторые в настоящее время выступают только на корпоративах или для частных лиц.

В списке артистов для съемок "Большого праздничного концерта. Наш Новый год" также нет ни Лорак, ни Реввы. В ночь на 1 января 2023 года зрители не увидят и Валерия Меладзе.

С февраля 2022 года Россию покинули около 30 деятелей шоу-бизнеса. За границей, покинув родину и место заработка, они переносят серьезные испытания, как психологические, так и финансовые. Среди эмигрантов, столкнувшихся с суровой реальностью, – Максим Галкин* и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Андрей Макаревич**.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов