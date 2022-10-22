. Похоже, Ubisoft выпустит Anno 1800 на Xbox и Playstation — появилась возможность поучаствовать в тесте (UPD)

Вадим Карасев





UPD: Ubisoft официально представила Anno 1800 Console Edition.

На данный момент издательство Ubisoft официально не анонсировала планы по выпуску стратегии Anno 1800 на консолях. Но сегодня игроки обратили внимание, что на сайте Ubisoft появилась возможность записаться на тестирование популярного градостроительного и экономического симулятора.

По этой ссылке вы можете записаться на тестирование Anno 1800, которое заявлено для Xbox Series X | S и Playstation 5. Похоже, что на консолях прошлого поколения релиз стратегии не рассматривается. Сам тест пройдет в период со 2 по 12 ноября, то есть начнется уже в ближайшее время, что может указывать на скорый анонс консольных версий игры.





Anno 1800 вышла на PC еще в 2019 году, где игра до сих пор пользуется популярностью и развивается.

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