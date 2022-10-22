. Праздник белых журавлей ежегодно отмечают в России 22 октября

Праздник белых журавлей уже не первый год отмечают 22 октября. Утвержден он был Расулом Гамзатовым, народным поэтом Дагестана. Посвящен этот день тем, кто не вернулся с поля боя, тем, кто положил головы, спасая жизни других. День белых журавлей – это символ духовности, веры в лучшее будущее и укрепление союза между людьми разных национальностей.

Белый журавль стал символом веры в лучшую жизнь





Праздник Белых Журавлей имеет довольно интересную историю. Журавль всегда считался птицей, которая несет мир, добро и благополучие. Его полет символизирует возрождение не только морального духа, но и физического тела человека. Японцы называют журавля символом богатой жизни и долголетия. Африканцы верят, что через него можно общаться с высшими небесными силами.

Расул Гамзатов, находясь в Хиросиме, был поражен до глубины души памятником девочке — жертве ядерного взрыва в этом городе. Она, надеясь выздороветь, вырезала из бумаги тысячу белых журавликов. Японцы верят, что тот, кто сможет вырезать такое количество птиц, обретет здоровье.





Малышка не успела доделать до конца начатое и умерла. Расул Гамзатов был шокирован тем, что около памятника собрались тысячи женщин в белых одеждах, которые находились в трауре. Траурная одежда японцев белого цвета, но зрелище это довольно печальное. Расул Гамзатов, находясь в толпе людей, вдруг увидел в небе стаю журавлей. Говорили, что это сибирские журавли, которые прилетают в Японию, чтобы перезимовать.

Возвращаясь домой, Расул Гамзатов очень волновался и вспоминал то, что ему довелось увидеть. В Японии его застала новость о смерти матери. С тяжелой душой вспоминал Расул и смерть старшего брата, который погиб, обороняя Севастополь, и другого брата, пропавшего без вести. На душе камнем лежали воспоминания о тех людях, которые не вернулись с войны.





По возвращению домой, Расул Гамзатов написал стихотворение «Журавли», которое несколько раз было изменено. На сегодняшний день россияне знают последнюю версию стихотворения, которую спел Марк Бернес зная, что ему вскоре предстоит умереть от неизлечимой болезни.

День белых журавлей сложно назвать праздником

Праздник белых журавлей, который отмечают в России 22 октября, сложно назвать праздником. Ведь это день, когда люди вспоминают тех, кто пал смертью храбрых, защищая Родину. И не важно, в какой войне погиб тот или иной человек. Важно то, что душа его превратилась в белого журавля и улетела в небо, в поисках лучшей жизни.

Белый журавль, воспетый в стихах, это стремление человека стать ближе к Богу, стать чище душевно, поверить в то, что жизнь не настолько материальна, как о ней говорят. Души умерших солдат хотят свободы, поэтому превращаются в птиц. Ведь нет в мире ничего более свободного, чем клин журавлей, летящих туда, куда им нужно.

Памятники погибшим солдатам есть во многих городах России, Украины, Белоруссии и других стран бывшего СССР. На многих из них можно увидеть птиц, белых журавлей. Это свободные, светлые, чистые и добрые души тех, кто не пустил врага на Родину.

Традиционно 22 октября ежегодно поэты и песенники собираются вместе, чтобы зачитать свои стихи, исполнить песни, в которых главными «героями» являются белые журавли. Праздник, начало которому было положено еще в далеком 1986 году, на сегодняшний день не оставляет равнодушным ни одного сознательного гражданина государства, чья честь была защищена благодаря рано ушедшим из жизни «белым журавлям».