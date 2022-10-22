. Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери отмечается 25 октября 2022 года: грешно ли работать в этот день, молитвы

Русская православная церковь 25 октября совершает празднование Иерусалимского образа Богородицы. Если верить истории, то написал святой лик сам евангелист Лука, тогда когда Богородица была еще жива. За время своих странствий по миру икона помогла многим людям, но главное чудо, о котором обычно рассказывают в церковной литературе — исцеление Марии Египетской. О чем должен помнить верующий в этот день, грешно ли работать и в чем помогает образ тем, кто молится перед ним?

История чудотворной Иерусалимской иконы Богородицы

История гласит, что икона была написана святым евангелистом Лукой через 15 лет после того, как Иисус вознесся на небеса, то есть в 48 году нашей эры. Впервые упоминается икона в документах, описывающих события 463 года. Тогда византийцы страдали от скифских кочевников, которые посягали на их родной город. Правитель Лев Великий поместил Иерусалимскую святыню во Влахернский храм в Константинополе. Всеобщие молитвы перед ликом Богоматери сотворили чудо: нашествие варваров было отбито.





В год крещения Руси (988) святыню отправили в Херсонес в качестве подарка равноапостольному святому князю Владимиру Красное Солнышко. Далее Иерусалимская икона перешла во владение собору святой Софии, после принятия Новгородом крещения.

Через 4 века странствия святыни продолжились. На этот раз в столицу перевез ее Иван Грозный. Отсюда из Московского Успенского собора образ похитили во время войны с армией Наполеона.

В нескольких церквях поныне хранятся точные списки святого образа, тоже чудотворные. Несколько раз икона помогала народу победить вспышки холеры и чумы. Но первое чудо, сотворенное Иерусалимской иконой, — это исцеление преподобной Марии Египетской от сглаза, с чего и началась вся история образа.

Грешно ли работать 25 октября, в праздник Иерусалимской иконы Божией Матери

В праздник почитания Иерусалимской иконы Божьей Матери нужно соблюдать ряд запретов, однако работать 25 октября не грешно. Если человек сходил в церковь или же помолился дома, то он может работать, начиная с послеобеденного времени.

Однако существуют запреты относительно некоторых действий, передающихся народом из уст в уста уже не один век. Так, православные в этот день:

не стирают вещи;

не выбивают перины;

не несут в дом церковные свечи;

не обижают других людей и животных.

В чем помогает святой образ





Любая икона — это не портрет, не прямое изображение лица святого, а его образ. Существуют специальные законы написания святых ликов. Не случайно евангелист Лука изображает Марию и Младенца, не отбрасывающими теней. Те, кому мы возносим молитвы, находятся не в физическом мире, и вокруг нет никакой тьмы — они сами являются источником света.

Перед святым образом Иерусалимской иконы Божьей Матери можно молиться:

в тяжелых ситуациях, когда судьба уготовила страшные испытания;

о даровании исцеления от телесных и душевных недугов;

чтобы побороть уныние и неверие;

о зачатии ребенка бездетным супругам;

перед предстоящей дорогой, отправлением на войну;

соборная молитва перед иконой может защитить город от нашествия врагов.

Молитвы перед Иерусалимской иконой Божией Матери















