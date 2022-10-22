. Приметы, поверья, запреты на 23 октября 2022 года

Приметы и поверья всегда занимали особое место в жизни людей. 23 октября 2022 года имеются определенные запреты, к которым прислушивались наши предки. По православному календарю, в этот период вспоминают мучеников Евлампия и Евлампию. Брат с сестрой погибли в годы сильных гонений на христианский народ.

Православный праздник 23 октября 2022 года

В православном календаре 23 октября 2022 года почитают память святых мучеников Евлампия и Евлампию, которые были братом и сестрой. Они закончили свой жизненный путь в 303 году. В те годы правил император Максимиан, который был ярым приверженником языческих богов, и ополчился против христианской веры в Господа.





Максимиан в годы правления с 285 по 305 издал указ хватать всех христиан и предавать их сильным истязаниям в надежде заставить их служить языческим богам. В страхе за собственную жизнь многие христиане оставили свои дома и отправились скитаться по пустыням.

Святые Еалампий и Евлампия стали жертвами императорского указа, и после долгих истязаний приняли достойную смерть. Первым был взят в плен Евлампий, а когда его сестра узнала, что брата схватили, то сама пришла к своим мучителям, чтобы быть ближе к своему родному человеку. Тогда они и отдали душу Богу.

Традиции, которые почитают 23 октября 2022 года

На Евлампия день становится заметно короче. С давних времен существует обряд, когда полено расщепляют на лучину, после чего устанавливали под определенным углом. Данное приспособление прозвали светец.

Инструмент с виду напоминал вилку, а к центру крепилась горящая лучина. Благодаря этому горящая лучина могла быть передвижной, что позволяло переносить ее с места на место. Внизу был обруч, который дополнял приспособление и делал его крепче, все это помещали в ведро с водой, чтобы избежать неожиданных возгораний.





С годами форма светца менялась и стала иметь изысканную форму. Кузнецы придавали этому изделию характер и с помощью собственной фантазии делали чудесные вещи. Светец с лучиной были помощниками для прях в темные осенние и зимние вечера.

По традиции в этот день в старые времена молодые люди устраивали гулянья и весело прыгали через костры. Они верили, что это продлевает молодость и помогает им возродиться, словно фениксам, начав новую жизнь. Также популярным был обряд со сжиганием старых вещей, с которыми сгорали все неприятности и негатив, при этом человек чувствовал легкость и прекрасное настроение.

Что нельзя делать 23 октября 2022 года

Не рекомендуется на Евлампия играть свадьбы. Жениться или выйти замуж 23 октября – это к неприятной и несчастливой семейной жизни, которая не продлится слишком долго. Многое зависит непосредственно от самих людей и их умения жить в гармонии и стремлении к счастливому браку. Только народная мудрость не рекомендует подбирать данный день для этого торжества.





Не лучший день, чтобы приобретать что-то новое. Народная мудрость не рекомендует покупать вещи. Так как это приобретение будет неудачным. Радость от этого ожидать не стоит, только разочарование и пустую трату денег.

Не рекомендуется на Евлампия мести пол, а также пылесосить. Это действие может забрать здоровье у человека, благополучие и счастье. Еще не время для новых начинаний, они не увенчаются успехом, а принесут лишь разочарование.

Приметы на 23 октября 2022 года

Приметы занимают важное место в жизни людей, к ним стоит прислушаться, чтобы узнать о переменах, которые надвигаются. Дождливая погода в этот день говорит о том, что снега не стоит ждать до ноября.





Если морозов не видать до дня Евлампия, значит, зиму не стоит ждать еще ближайший месяц. Принято было поглядывать в этот период на небо: если оно чистое, то и осадков не наблюдалось. Пожелтевшие листья на иве говорили о скорой зиме. Восточный ветер нес с собой скорые холода.