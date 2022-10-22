. Путин объяснил, как решить проблему алкоголизма в стране

Вадим Карасев

Проблему алкоголизма в России возможно решить, но для этого государству необходимо дать гражданам возможности для саморазвития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Магаданской области.

Президент отметил высокий уровень алкоголизма в области и назвал чрезмерное употребление алкоголя "решаемой" проблемой. Глава государства выразил опасения в связи с подобной тенденцией на Колыме. При этом, подчеркнул российский лидер, повальный алкоголизм связан "не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут".

"В стране в целом-то решается - у вас это тоже наверняка можно и нужно решать. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры", - предположил Путин.

Президент подчеркнул, что речь идет не только об образовании и медицине, "что само по себе очень важно". По словам главы государства, в регионах необходимо уделять больше внимания созданию объектов культуры и спортивных сооружений.

"Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты", - поделился Путин.

Ранее Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Президентский указ подписан "в целях совершенствования государственного правления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов власти".