. Растолстевшего Николая Баскова жестко раскритиковали

Певец Николай Басков не угодил шоумену. Артист вынужден постоянно контролировать свой аппетит, чтобы не терять форму. За свою карьеру он протестировал большое количество разных диет и систем питания. И хотя Басков старается всегда следить за тем, чем он питается, иногда к нему всё равно начинают «липнуть» лишние килограммы. На днях блогер Рустам Солнцев публично высмеял Баскова за «хомячью пачку», которую певец якобы наел. Шоумен сказал о том, что ему становится страшно смотреть на располневшего натурального блондина. Об этом он заговорил на фоне обсуждения съемок новогодних шоу. Солнцев уверен, что в этом году праздничные программы будут не к месту из-за ситуации в мире.«Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую «хомячью пачку». Страшно смотреть просто»,— цитирует Рустама источник Teleprogramma.pro. Ранее Лев Лещенко объявил о том, что телеканалы еще даже не начали подготовку к съемкам праздничных программ. Он сказал, что не получил приглашение на новогодние эфиры, которые, как известно, записывают сильно заранее. Из этого многие сделали вывод, что руководство федеральных каналов отменило съемки развлекательного контента. Позже представители сообщили, что не планируют совсем отказываться от «голубых огоньков», их съемки начнутся в конце осени.